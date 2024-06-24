Borsa haftaya yükselişle başladı: Gri listeden çıkış, bu sektörlere yarayacak!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi geçen hafta iki gün işlem olmasına rağmen %2,86 yükseldi ve 10.771’den kapandı. Yeni hafta da hafif yükselişle başladı. Ekonomist Tuncay Turşucu, “10.750 üzerinde kalıcılık halinde 12.000 beklentisi artabilir” dedi. Bu hafta Türkiye’nin gri listeden çıkışı halinde dış sermaye girişinin yükseleceği; en fazla Bankacılık ve Enerji gibi sektörlerin pozitif etkilenebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yeni haftaya 10.771 seviyesinden başlıyor. Geçen hafta bayram tatili sebebiyle işlemlerin 2 gün olmasına rağmen endekste %2,86’lık bir yükseliş gerçekleşti. Kısa işlem haftasında BİST100 endeksine dahil BIOEN, CWENE, ENERY, MIATK ve ASTOR gibi enerji ve bilişim hisseleri, en fazla yükselen hisseler arasında yer alarak öne çıktı. CANTE, ANSGR, ALARK, SDTTR ve AGROT ise en fazla değer kaybeden hisseler oldu. Endeks yeni haftaya da “sınırlı pozitif” yükselişle başladı.

BORSADA BU SEVİYEYE DİKKAT

BİST100’de 10.750’nin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 12.000 hedefinin daha belirgin bir şekilde öne çıkabileceğini aktaran Ekonomist Tuncay Turşucu, “Şu anda borsa için olumsuz bir gündem yok. İşlem vergisi ertelendi ve bu hafta gri listeden çıkış beklentisi öne çıkıyor. Sadece son dönemde bir miktar tahvil faizlerinde yükseliş söz konusu. Orada da bazı yabancı kurumların ‘dolar sat/TL al’ şeklindeki öngörülerinden vazgeçmesinin etkili olduğu görüldü” değerlendirmesinde bulundu.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

TCMB’nin rezervlerinde yükselişin devam etmesinin olumlu olduğunu belirten Tuncay Turşucu, “CDS risk priminde ise hafif bir yükseliş gerçekleşti. Ama bütün bunlar olumlu havayı bozmaktan uzak. Teknik olarak 10.750’nin üzerine yerleşemezsek, tekrar 10.000’e doğru bir realizasyon da yaşanabilir. Uzun vadede ise olumlu taraftayım. 2024 sonu için endekste 400 dolar seviyesinin görülebileceğini ve şu anda bu hedefi bozacak bir gelişme olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple düşüşler alım fırsatı” dedi.

BORSADA GRİ LİSTE BEKLENTİSİ

Bu hafta borsa için en önemli beklenti, gri listeden çıkış… OECD bünyesindeki FATF’ın, Singapur’da 28 Haziran’daki Genel Kurulunda yeni listeyi açıklaması öngörülüyor. 2021’den bu yana gri listede bulunan Türkiye’nin, bu hafta çıkarılması bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde dış sermaye girişinin artması ve bundan en fazla Bankacılık, Enerji gibi sektörlerin daha pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.