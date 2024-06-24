Yeni haftaya sakin başlangıç! Altında alım için hangi fiyat?..

Altında son dakika! 24 Haziran gram altın fiyatı 2452 TL ve ons altın 2325 dolardan yeni haftaya başlıyor. ABD verileri ve FED faiz indirimlerine bağlı olarak anlık hareketler devam ederken; bu hafta cuma günü açıklanacak Çekirdek PCE verisi dikkatle takip edilecek. Analistler; gram altında muhtemel gerilemeler halinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 2450-2430 TL bandının alım için uygun aralık olabileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında belli bir bantta verilere ve haber akışına bağlı olarak yatay hareketlilik devam ediyor. Son olarak cuma günü ABD’de açıklanan İmalat PMI endeksi 51,0 beklentiye karşılık 51,7 olarak gerçekleşti. Hizmet PMI endeksi de 54,0 beklentiye karşılık 55,1’e çıkarak, son 26 ayın zirvesini gördü. Her iki veri de ekonomide toparlanma ve canlılığa işaret ederek, resesyon beklentilerini dağıttı. Böylece FED’den büyüme riskine karşılık faiz indirimi beklentileri de zayıfladı. Szö konusu verileri cuma günü 2360 doları test eden ons altında satış baskısını artırdı.

24 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL

Serbest piyasada gram altın fiyatı 24 Haziran haftasına 2452 TL’ye yakın seviyelerden başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2475 – 2515 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Söz konusu fiyatlar geçen hafta içinde görülen 2503 seviyesine göre yaklaşık yüzde 2’lik bir gerilemeye işaret ediyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 87 TL’den, yarım altın 8 bin 166 TL’den ve tam altın da 16 bin 283 TL’den satılıyor.

24 HAZİRAN ONS ALTIN VE DOLAR ENDEKSİ

Küresel piyasalarda ons altında 24 Haziran 2024 işlemleri, sabah saatlerinde 2325 dolara yakın seyrediyor. Ons altında da geçen hafta 2360 dolar test edilmişti. Gelen kâr satışlarıyla birlikte tekrar desteklere doğru geri çekilme yaşandı.

Ons fiyatlamaları için kritik öneme sahip dolar endeksi 105,80 ile son 7 haftanın en yükseğine yakın seyrederken; ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,25 ile daha sakin bir görünüm sergiliyor.

ALTINDA 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Bu haftanın en önemli verisi, cuma günü ABD’de açıklanacak Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi olarak öne çıkıyor. Beklentiler altında kalacak bir verinin, tüketim harcamaları ve dolayısıyla enflasyonist baskılarda hafiflemeye işaret edebileceğini aktaran analistler, “Bu senaryoda FED’den daha erken faiz indirimi beklentileri artabileceğinden, altın fiyatları üzerinde basının hafiflediği görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Altın yatırımcısının orta ve uzun vadeye odaklanması gerektiğini de aktaran analistler, “Teknik olarak 2450-2430 TL bandı alım ve biriktirme için uygun seviyeler olarak öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor.

Bu arada dünyanın en büyük altın ihracatçılarından olan İsviçre’den, mayıs ayında Hindistan ve Hong Kong'a yapılan satışların gerilediği görüldü. Dünyanın en büyük ikinci büyük altın alıcısı olan Hindistan'da da altın talebinin geçen hafta bir miktar yavaşladığını verilere yansıdı.