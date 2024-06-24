Bitcoin’i düşüren 4 sebep! Son gerileme alım fırsatı mı?

Bitcoin’de son dakika! Kripto para birimi Bitcoin yeni haftaya 62 bin 600 dolara yakın başlarken, fiyatlar 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde yükseliş, ABD teknoloji endeksi Nasdaq’ta zirveden düşüş, kârları azalan BTC madencilerinin satışı ve 72 bin dolarda “çift tepe” sonrası teknik düzletme ihtiyacı tekrar 60 bin dolar riskini gündeme getirirken; analistler, uzun vadede mevcut seviyelerin fırsat olabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında kritik fiyatlamalar yaşanıyor. Piyasanın en büyük ve lokomotif para birimi olan Bitcoin’de dikkat çeken gerileme gözlemleniyor. Son olarak 21 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde 72 bin doları test eden BTC, bu seviyeyi aşamadı ve düşüşe geçerek teknik analizde önemli bir dönüş formasyonu olan “ikili tepe” görünümünü oluşturdu. Teknik anlamda formasyonun kritik desteği olan 66 bin dolar seviyesi de 18 Haziran’da aşağı kırılınca satışlar hız kazandı.

24 HAZİRAN BİTCOIN FİYATI KAÇ TL?

24 Haziran Bitcoin fiyatı 62 bin 600 dolara yakın seviyelerden yeni haftaya başlarken; mevcut fiyatlar, bu yıl mart ayında görülen 73 bin 800 dolar zirvesinin de yaklaşık yüzde 15 gerisinde bulunuyor.

BTC’de 22 günlük, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama seviyelerin 66 bin-67 bin dolar bandında kaldığını aktaran analistler; haziran başındaki alım iştahının “nötr” konumuna geldiğini, 64-65 bin dolar dirençlerinin aşılması halinde güvenli bölgeye geçiş sinyali alınabileceğini aktarıyor.

BTC 2024 YORUM, HEDEF, BEKLENTİ

72 bin dolar sonrası çift tepe formasyonunun hedefinin de 60 bin dolara kadar gerilemeyi beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan analistler; “Ancak önemli hareketli ortalamaların altında kalan mevcut fiyatlamalar bile aşırı satıma işaret ediyor. Bu sebeple uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler fırsat olabilir. 58-60 bin dolar bölgesi, 200 günlük ortalamanın konumlandığı çok kritik bir destek bölgesi. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması kritik önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN GERİLİYOR?

BTC’de gerilemenin tek sebebinin teknik olarak çift tepe formasyonu olamadığı, temelde bazı şartların da bu fiyatlamayı desteklediği ifade ediliyor. Buna göre;

1- Dolar endeksinde 105,00 seviyesi üzerinde tutunma “güçlü dolar” görünümünü destekleyerek, riskli varlık grubundaki kriptolara satış baskısı olarak yansıyor.

2- ABD teknoloji endeksi Nasdaq ile BTC’nin birlikte hareketi de dikkat çekiyor. Bu anlamda geçen hafta Nasdaq’ın 17.936 zirvesinden yaklaşık yüzde 1,40 gerilemesi ve 140 doların üzerini test eden NVIDIA’nın 126,57 dolara kadar düşmesi; Bitcoin’i de geri çekti.

3- Bu yılki HALVING (ödüllerin yarı yarıya düşmesi) işlemi sonrası madencilerin gelirlerinde de düşüş sürüyor. Günlük kazançlar 50 milyon dolardan 30 milyon dolara kadar geriledi. Yaz mevsiminde soğuta maliyetleri de artınca, madencilerden gelen satışlar da yükseldi ve BTC fiyatı geriledi.