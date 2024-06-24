Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Zam hesabında sona gelindi! İşte masadaki rakamlar

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşı belli olacak. Maaşlara verilecek enflasyon farkının yanı sıra refah payı olup olmayacağı en merak edilenler arasında. İşte kulislerde konuşulan 3 farklı formül.

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Milyonlarca memur ve emekli için kritik enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz'da TÜİK haziran ayı rakamlarını açıklayacak.

Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentileri değişti. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

Öte yandan kamuoyunda refah payı ile ilgili 3 farklı formül konuşuluyor. Emekli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilecek mi, en güçlü beklenti soruları ise merak ediliyor.

YILIN İLK YARISINDA BEKLENEN ENFLASYON

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcı tarafından yapılan tahminlere göre aylık belirleniyor. 12 aylık ve 24 aylık enflasyon, faiz, döviz kuru, GSYH (Gayri Safi Yıllık Hasıla) olmak üzere çeşitli alanlarda beklenti anketi oluşturulmakta. Biz uzman olarak enflasyon, emekli ve memur maaş tahminlerimizi buradaki veriler üzerinden oluşturarak hesaplamaktayız. Genelde de bu veriler doğru çıkmaktadır.

Mayıs ayına kadar kesinleşen enflasyon verisi Ocak-Mayıs dönemi yüzde 22,72 olarak belirlendi. Haziran ayı beklenti anketinde enflasyon yüzde 2,52 olarak tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre 2024 ilk yarıyılını hesapladığımız zaman ise enflasyon yüzde 25,81 oranında çıkmaktadır. İşte buradaki veri SSK, Bağkur emeklilerinin alacakları maaş farkı olacaktır.

MEMURLARA NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

Memur ve memur emeklilerimize kamu sendikası ile Çalışma Bakanlığı bünyesinde 2 yıllığına toplu sözleşme belirlenmektedir. 2024 yılının ilk yarıyılı için yüzde 15 ikinci yarıyılı içinde yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

Eğer ilk yarıyıl enflasyon verisi yüzde 25,81 olarak çıkarsa o zaman memur ve memur emeklilerine yüzde 20,34 oranında maaş farkı verilecektir.

REFAH PAYI TAHMİNİ

Hükümet kanadının ücret ayrımcılığına yer vermemek üzere geçmiş dönemde bulunan emekli maaş politikalarında her zaman eşit zam verdiğini gözlemlemekteyim.

Refah payı olarak kamuoyunda üç rakamdan bahsedilmektedir. Bunlar %5, %10, %15 olarak söylenmektedir. Bana göre en güçlü tahminin %5 oranında olacağını varsayıyorum. Eğer bu şekilde belirlenirse SSK, Bağkur emeklisi %25,81 + % 5 refah payı ile birlikte %30,81 oranında zam alacaktır. Diğer varyasyonlarda ise kabaca %35 ve %40 olacağını söylemek mümkündür.

Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerine zam eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklileri %5 oranında daha fazla refah payını alacaktır.

Memurlarımıza ise 2023 yılı Temmuz ayında 8.077 TL seyyanen zam verildi. O sebepten dolayı memurlarımıza bir refah payı beklentisi içerisinde değilim.

KÖK MAAŞA DÜZENLEME OLACAK

Kök maaşlar ile ilgili mutlaka bir düzenleme geleceğini tahmin etmekteyim. Çünkü verilen enflasyon farkları kök maaşlara gelmektedir. Özellikle kök maaşı 8.000 TL’nin altında kalanlara maalesef hissedilir bir maaş farkı gelmeyeceği için bir düzenlemenin elzem olacağını söylememiz gerekli.

İşin aslına bakacak olursak 2000 yılı öncesine intibak yasası ile maaşlara düzenleme gelmişti. Fakat 2000 yılı sonrasında maaşlara da getirilmesinin gerekli olduğunu söylememiz gereklidir. Aksi takdirde her altı aylık periyotlarda bu hesaplamaları tekrara bindirmiş olacağız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

Kamuoyunda seyyanen bir zam yapılarak kök maaşların taban aylık olan 10.000 TL’ye çıkarılacağı, sonrasında ise enflasyon farkı verileceği söylentileri dolaşmaktadır.

Benim tahminime göre 10.000 TL’lik en düşük emekli aylığı 12.500 TL veya 15.000 TL arasında bir rakama getirilecektir.