Asgari ücret ve emekli maaşı için çok konuşulacak çıkış! CHP lideri Erdoğan'ı işaret etti

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin çok konuşulacak sözlere imza attı. Erdoğan ile görüşmesinde emekli maaşı ve asgari ücrete zam yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "Efendim Mehmet Şimşek para vermiyor...', yok öyle bir şey." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti.

Sabit gelirlilerin enflasyon karşısında beli bükülmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamıyla netlik kazanacak. Asgari ücretli ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kapatılan ara zam kapısının yeniden aralanmasını bekliyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bugün, "25 yıldır böylesini görmedim" diyerek enflasyonun getirdiği ağır yüke vurgu yaptı. Atalay, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Bir açıklama da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılacak zirve öncesinde Özel, "hazinede para yok" çıkışlarına tepki gösterdi.

Malatya'da konuşan CHP lideri Özel şunları söyledi:

"Diyorlar ki para yok Mehmet Şimşek para vermiyor. Bir kez şunu söyleyelim Mehmet Şimşek dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan’ın bir imzası ile gelen birisi Nebati’yi de o getirdi, o götürdü. Damadı da o getirdi, o götürdü. Mehmet Şimşek’i de o getirdi.

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Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Düşük emekli maaşının, asgari ücrete zam yapılmamasının da çiftçinin, esnafın perişanlığının da gençlerin işsiz ve umutsuz olmasını da tek bir sorumlusu vardır. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”