CHP’nin gölge bakanı Yalçın Karatepe yarın Bakan Şimşek'le görüşecek: Gündem asgari ücret ve emekli maaşı

Gözler yarın CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesine çevrildi. Saat 10.00'da gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesinin asgari ücret ve emekli maaşı olması bekleniyor. CHP’li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek.

Türkiye siyasetindeki yumuşama adımlarının en önemlisi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki karşılıklı görüşmelerde atılmıştı. Erdoğan'ın Özel'i ziyareti sırasında ise CHP’nin ekonomi kurmaylarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir araya gelmesini kararlaştırmıştı.

Merakla beklenen ziyaret yarın gerçekleşiyor. Mehmet Şimşek, CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile saat 10.00’da bakanlıkta bir araya gelecek.

Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de olacak.

VERGİ REFORMU PAKETİ MASADA

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı.

Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

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ANA GÜNDEM ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI

CHP’li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek.

Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP’li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.