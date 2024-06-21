Asgari ücrete zam tarihini açıkladı! SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında rakam verdi

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıyı kapatsa da Erdoğan-Özel zirvesi zam umutlarını yeşertti. SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücrete zam tarihini açıkladı. Karakaş aynı zamanda rakam verdi.

Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete son iki yılda yapılan ara zammın bu yıl yapılmayacağı açıklandı. Gerekçe olarak ise enflasyonu tetiklediği gösterildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da Erdoğan-Özel zirvesinde asgari ücrete ara zammın gündeme gelmesi beklentileri artırdı.

Türkiye Gazetesi yazarı SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih ve rakam verdi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, zammın Temmuz ayı yerine Eylül ayında yapılacağını söyledi. Karakaş, zam beklentisinin ise 4 bin TL ile 21.002 olduğunu kaydetti.

Karakaş şunları söyledi:

"Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak."