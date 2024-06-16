Asgari ücrete zam beklenirken açıklandı: 25 bin TL'yi aştı

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıyı kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in görüşmelerinin ardından zam beklentisi yeniden oluştu. Asgari ücrete zam beklenirken, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) tarafında açıklanan açlık sınırı rakamı dikkat çekti. Haziran ayında açlık sınırı 25 bin TL'yi aştı.

Asgari ücretli ve emekliler başta olmak üzere sınırlı geliri olanların enflasyona karşı beli büküldü. Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Pandemi sonrası oluşan enflasyonist ortam nedeniyle son iki yıldır Temmuz ayında yapılan ara zammın bu sene de olması beklense de, hükümet yıl başında yapılan zam sonrası kapıyı kapattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in görüşmelerinin ardından yeniden beklenti oluşturan ara zammı etkileyecek önemli bir veri açıklandı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) haziran ayı açlık sınırının 25 bin TL'yi aştığını duyurdu.

AÇLIK SINIRI 25 BİN 374 LİRA

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

Kritik veriyle açlık sınırı asgari ücreti 8 bin lira geride bırakmış oldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Hükümet her ne kadar Temmuz ayından itibaren enflasyonda düşüşün başlamasını beklese de açlık sınırında yaşanan yükseliş ara zam beklentisini güçlendirdi. Hükümet asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş açlık sınırına dikkat çekti. Eylül ayında asgari ücrete düzenleme sinyali verdi.

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"O zaman emeklilere, memurlara da zam yapmayalım enflasyon artıyor. Sadece asgari ücretlileri mi günah keçisi seçeceğiz" diyen Karakaş, "Asgari ücretin özü gereği açlık sınırının altında kalamaz. Dolayısıyla asgari ücrete güncelleme bekliyoruz. Kulis bilgilerinden asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleşti. Eylül gibi asgari ücrete bir düzeltme mutlaka bekliyoruz." ifadelerini kullandı.