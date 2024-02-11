Borsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü
Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yatırımcılar borsadan kaçmaya devam ediyor. Aralık 2023'te 8 milyon 573 bin 476'ya yükselerek rekor kıran yatırımcı sayısı bu hafta da düştü. Son düşüşle toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'ya geriledi.
Borsada yatırımcı sayısı, 9 Şubat itibarıyla 7 milyon 200 bin 436 ile düşününü dokuzuncu haftaya taşıdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) borsada yatırımcı sayısı verileri paylaştı. MKK verilerine göre; pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Şubat ile biten haftada 7 milyon 200 bin 436'ya düştü. Bu sayı, önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azalma olduğu anlamına geliyor.
Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476'ya yükselerek rekor düzeyi bulmuştu.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı