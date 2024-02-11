Borsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Şubat 2024 12:22 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 12:22 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Yatırımcılar borsadan kaçmaya devam ediyor. Aralık 2023'te 8 milyon 573 bin 476'ya yükselerek rekor kıran yatırımcı sayısı bu hafta da düştü. Son düşüşle toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'ya geriledi.