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    • Borsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Borsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü
    Borsa, Borsa İstanbul, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yatırımcılar borsadan kaçmaya devam ediyor. Aralık 2023'te 8 milyon 573 bin 476'ya yükselerek rekor kıran yatırımcı sayısı bu hafta da düştü. Son düşüşle toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'ya geriledi.

    Borsada yatırımcı sayısı, 9 Şubat itibarıyla 7 milyon 200 bin 436 ile düşününü dokuzuncu haftaya taşıdı. 

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) borsada yatırımcı sayısı verileri paylaştı. MKK verilerine göre; pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Şubat ile biten haftada 7 milyon 200 bin 436'ya düştü. Bu sayı, önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azalma olduğu anlamına geliyor.

    Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476'ya yükselerek rekor düzeyi bulmuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BorsaBorsa İstanbul
    Haberler > Ekonomi > Borsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü
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