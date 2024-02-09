Tamam mı devam mı? Borsada kâr satışları gelebilir

Borsa rekor serilerine devam ederken, endeksin 9000 sınırına yaklaşması kâr satışları endişesini de artırıyor. Analistler 9000-9100 bandından teknik bir düzeltme gelebileceğini, yeni pozisyon açmak için mevcut seviyelerin uygun olmadığını; ancak 8750-8550 bandı korundukça orta-uzun vadeli yükseliş görünümüm devam edeceğini belirtiyor. Bu hafta endeks yüzde 3,3 prim yaparken; Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve TÜPRAŞ hisseleri artan işlem hacimleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi Özel- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın son işlem gününe 8949 seviyesinden başlangıç yapıyor. Dünkü işlemlerde endeks en yüksek 8990 seviyesini test etmişti. Bu seviye aynı zamanda tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmişti. Dünkü işlemlerde Ülker, Gübre Fabrikaları ve Borusan Yatırım yüzde 9 üzerinde primle en çok yükselenler arasında yer alırken; Girişim Elektrik, ALFA Solar ve Vestel yüzde 2 üzerinde gerileme ile en çok düşenlerde başı çekti.

ENDEKSTE HAFTALIK PRİM %3,3

BİST100’de işlem hacmi, 120 milyar 882 milyon TL ile son günlerin ortalamasına yakın gerçekleşti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve TÜPRAŞ hisseleri toplamda 27 milyar TL’yi aşan işlem hacmiyle ilk 3 sırada yer aldı. Analistler; TCMB tarafından mevcut para politikasının sürdürülecek olmasına yönelik mesajların endekse de pozitif yansıdığı ve borsanın bu hafta yüzde 3,30 değer kazandığını hatırlatarak, kritik seviyelere ulaşıldığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada orta vadeli yükseliş trendinin güçlü olduğunu aktaran analistler, “Ancak kısa vadeli bazı göstergelerde aşırı alım bölgesinde olduğumuz görülüyor. Bu anlamda 9000-9100 bandında bir düzeltme ihtimali var. Aslında teknik anlamda böyle bir düzeltme sağlıklı da olabilir. Dolayısıyla bu seviyelerden yeni pozisyon açılması çok uygun olmayabilir. Endekste 8750-8550 bandı korundukça orta ve uzun vadeli pozisyonlar da korunabilir” görüşünü dile getiriyor.

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