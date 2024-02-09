Dolar yerinde saydı, altın üzdü! 9000’i deviren borsa bu hafta da getiri şampiyonu

Borsa, dolar ve altında son dakika… Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi haftanın son işlem gününde 9000 seviyesini aştı. 9045’ten günü tamamlayan borsa, rekor kapanışa imza attı. Borsanın haftalık getirisi endeks bazında yüzde 4,38 oldu ve bu hafta da en fazla kazandıran yatırım aracı olarak hisse senetleri öne çıktı. Cuma akşamı 30,6835’ten fiyatlanan dolarda, haftalık bazda oldukça sınırlı yükseliş yaşandı. Akşam saatlerinde 1996 TL’de bulunan serbest piyasada gram altın ise, bu hafta binde 2,5 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. TCMB’nin yeni başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ilk enflasyon raporu iç piyasada haftaya damga vururken; dış piyasalarda da fiyatlamalar FED Başkanı Powell ve FED’in bölge başkanlarının açıklamalarıyla yön bulmaya çalıştı.

TCMB, “sıkı para politikasına devam” mesajını vurguladı. FED cephesinden gelen açıklamalar ise muhtemel bir faiz indiriminin artık ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğine işaret etti.

BORSA 1 HAFTADA YÜZDE 4,38 ARTTI

Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, cuma gününü 9045 puandan tamamladı. Geçen cuma 8665,68 seviyesinden kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksinde haftalık getiri yüzde 4,38 olarak gerçekleşti. Böylece borsa, bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Endeks; enflasyona karşı korunma eğilimi, faizlerde tepe noktaya ulaşılması ve rasyonel politikaların devamının teyidi ile birlikte; iyi gelen bilançoların desteğiyle ve yabancı yatırımcının da katılımıyla pozitif fiyatlandı.

BU HAFTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok yükselen ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

1-Akfen Yenilenebilir Enerji (Yüzde 22,46)

2-Vestel Elektronik (Yüzde 21,43)

3-MIA Teknoloji (Yüzde 18,69)

4-ALFA Solar (Yüzde 15,24)

5-SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (Yüzde 13,17)

DOLARDA SINIRLI ARTIŞ

Geçen cuma gününü 30,4885’ten tamamlayan dolar, bu akşam 30,6835’ten kapanış gerçekleştirdi. Böylece dolardaki değer artışı binde 6 oldu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlilikle birlikte içeride mevduat faizlerinin de yeniden yükselişe geçmesi, dolardaki fiyatlamaları dengeledi.

Bir önceki hafta TCMB’nin rezervlerinde gerileme eğiliminin devam ettiği, buna rağmen dolar hesaplarının da düştüğü görülmüştü.

GRAM ALTIN KAYBETTİRDİ

2 Şubat Cuma akşamı 2001 TL’den kapanış gerçekleştiren serbest piyasada gram altın ise bu haftayı 1996’dan tamamladı. Böylece gram altın yatırımcıları bu hafta binde 2,5’lik bir kayıp yaşadılar.

FED Başkanı ve üyelerinin şahin tonajlı açıklamaları hafta boyunca ons altını baskıladı. Bu cepheden etkilenen gram altın, zayıf bir görünüm sergiledi.