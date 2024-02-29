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    Borsada 'tech mania' rallisi! Dünyanın gözü burada

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    Borsada &#039;tech mania&#039; rallisi! Dünyanın gözü burada
    Borsa, Piyasalar, Yatırım, Hisse Senetleri, Haber

    Ekonomi Haberleri

    Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Teknoloji endeksi son dönem performansı ile dünyanın gündeminde. Financial Times, borsada teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişe dikkat çekti. Haberde rallinin nedeninin 'tech mania' olduğu ifade edildi.

    Borsada gözlenen yükseliş iç piyasanın olduğu kadar dünya basınından da ilgi gördü. Financial Times, 2024'te yaşanan performansa yer verdiği haberinde hisse senedi piyasasının yüzde 20 ile bu yıl dünya genelinde dolar bazında en çok getiri sağlayan piyasa olduğuna dikkat çekti. Söz konusu haberde yükselişte teknoloji çılgınlığının (tech mania) etkili olduğu ve bu alandaki getirinin yüzde 61'i bulduğu ifade edildi.

    EN ÇOK GETİRİ SAĞLAYANLAR

    Financial Times haberde 2024'te dolar bazında en çok getiri sağlayan ülke endekslerini paylaştı. Borsa İstanbul TÜM endeksinin dolar bazında bu yıl yüzde 20 yükseldiği bilgisi paylaşılan haberde “Yükselişte başı yüzde 61 çıkan teknoloji sektörü çekti. Türkiye’deki yükseliş MSCI Dünya endeksleri arasındaki en yüksek getiri oldu. Yükselen enflasyonun tüketicilerin birikimini eritmesi ve kurumsal yatırımcıların dünyayı etkisi altına alan teknoloji tutkusundan yararlanmak istemesi hisselerdeki yükselişin ana nedeni oldu. Geçen haziran ayında ekonomik politikalarda başlayan değişim süratle devam ederken yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar Türk hisse senedi piyasasına yöneliyor” denildi.

    TEKNOLOJİ FONLARINA İLGİ

    Financial Times haberinde BIST Teknoloji ve Bist Tüm endeksinin dolar bazındaki getiri grafiğine yer verildi. Haberde görüşlerine yer verilen Ünlü & Co. Direktörü Tunç Yıldırım yatırımcıların teknoloji odaklı büyük Türk fonlarına 233 milyon dolar yatırım yaptığını ifade etti. Borsa İstanbul’da yer alan teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip olması sebebiyle teknoloji fonlarına sermaye akışının normalden büyük etkisinin olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
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