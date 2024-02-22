Borsada testere hareketleri! Hisselerde defans zamanı mı? 

Borsada dikkatler birkaç gündür aşılamayan 9400 direncine çevrildi. Analistler, bu seviyenin aşılmasının söz konusu olabileceğini ancak yukarı yönlü marjların daraldığını belirterek “Endekste yıl sonu beklentisini 12 bin olarak bile ele alırsanız, yüzde 25-27’lik bir marj kaldı. Oysa mevduat tarafında yüzde 45 ve para piyasası fonlarında yüzde 55 civarı getiri imkânları var. Bu alternatifler borsaya rakip olabilir. Endekste seçim sonrası düzletme hareketleri yaşanabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi kritik 9400 direncinin hemen altında konumlanmaya çalışıyor. Çarşamba günü 147 milyar 600 milyon TL hacimle 9312 seviyesinden kapanış gerçekleştiren endekste, yılbaşından beri kaydedilen artış yüzde 24,66 olarak gerçekleşti. Bu yükselişe dikkat çeken analistler; endeksin teknik olarak önemli dirençlere yaklaştığını, son günlerde aşağı yukarı hareketlerle testere görünümünün oluşmaya başladığını, yukarı marjların daraldığını ve temkinli olunması gereken süreçlerin yaklaştığını belirtiyor.

ALTERNATİFLER BORSAYI ZORLAYABİLİR

Aktif Bank Yatırım Hizmetleri Stratejisti Yavuz Hacığolu, “Borsa için bundan sonraki dönemde yıl sonu beklentilerini de dikkate alacak olursak, marjlar iki ay öncesine göre artık çok da geniş değil. Yıl sonu borsa beklentisi için 12 bin puanı bile baz alırsak, yüzde 25-27 kadar bir marj kaldı. Alternatif getiri tarafında ciddi rakipler var. Mesela yüzde 45 civarında mevduat getirisi ve yüzde 55 civarında para piyasası fonları, üstelik risksiz şekilde ortada duruyor” dedi.

ŞİMDİ DAHA İYİ HESAP ZAMANI

Borsada bir miktar defansa geçme zamanının yaklaşmış olabileceğini ifade eden Yavuz Hacıoğlu, “Şimdi hesapları daha iyi yapmamız gerekiyor. Bu ay sonunda en yakın vadeli VİOP kontratları kapanıyor. Bir sonraki vade ise nisanda kapanacak. Dolayısıyla yerel seçim sonrası dönemine ait ilk vadeli kontratlar da bunlar olacak. Borsada yukarı yönlü beklentilere göre açılan ‘long’ kontratların, nisan vadesine taşınacağı yönünde şüphelerin var” şeklinde konuştu.

BORSA İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Borsanın yeniden cazip olması için gerekli şartları aktaran Stratejist Hacığolu, Ekonomi Ekranı kanalında yaptığı açıklamada, “Endeksin ya çok geri çekilmesi gerekir ya da çok olumlu haberler gelir ve hedef fiyatlar yukarı çekilir. Şu anda olumlu tarafta Türkiye için, gri listeden çıkma beklentisi var. Diğer tarafta ABD’nin Rusya için daha kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlığı var. Burada bu yeni yaptırımlara Türkiye’nin de biraz daha fazla uyması beklentisi öne çıkabilir” ifadelerini kullandı.

NİSANDAN HAZİRANA KADAR DÜZELTME!

Enflasyonla mücadele konusunda daha ileri tedbirleri gelebileceği uyarısında da bulunan Hacıoğlu, “Maliye politikası, yapısal reformlar ve kamu tasarrufları gibi tedbirlerle mücadelenin dozunun arttığını görebiliriz. Tahmin ediyorum borsada ya mart ayının ortalarından itibaren ya da nisanla beraber, hazirana kadar sürebilecek düzeltme dalgaları gelebilir. Enflasyonla mücadelede gelecek tedbirlerin borsaya da muhtemel yansımaları olabilir, bütün bunların takip edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

BUGÜN BU GELİŞMELERE DİKKAT

Piyasalarda bugün öncelikle TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Euro Bölgesi TÜFE verisi, Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanakları, ABD tarafında Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları piyasaların radarında olacak. Yurt dışı veriler, özellikle altın ve pariteler tarafında hareketliliğe sebep olma potansiyelini taşıyabilir.

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