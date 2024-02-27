Borsada üç hisse için yeni tedbir kararları KAP'a bildirildi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile üç hisse için düğmeye bastı. Petrokent Turizm, Ufuk Yatırım ve Yonga Mobilya hisseleri için bildirilen tarihlere kadar tedbir uygulanacak.
Borsa İstanbul, Petrokent Turizm, Ufuk Yatırım ve Yonga Mobilya için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararları duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Petrokent Turizm payları 27 Mart 2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26 Mart 2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
TEK FİYATLA İŞLEM GÖRECEK
Ufuk Yatırım payları 27 Mart 2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26 Mart 2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. Yonga Mobilya payları 27 Mart 2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26 Mart 2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi