Borsada üç hisse için yeni tedbir kararları KAP'a bildirildi

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Şubat 2024 15:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 15:23 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile üç hisse için düğmeye bastı. Petrokent Turizm, Ufuk Yatırım ve Yonga Mobilya hisseleri için bildirilen tarihlere kadar tedbir uygulanacak.