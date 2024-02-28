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    • Haberler > Ekonomi > Borsada yön değişti! Yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı

    Borsada yön değişti! Yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Borsada yön değişti! Yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı
    Borsa, Yatırımcı, Piyasalar, Hisse Senetleri, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) son dönem kaçış yaşanan Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısını açıkladı. MKK verilerine göre, 27 Şubat 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı.

    Borsada küresel ve iç piyasada yaşanan ekonomik gelişmeler ile hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, borsadaki halka arzlar, yurt içi faizlerdeki duraksama da yatırımcıları borsaya yönlendirdi.

    YATIRIMCI AL'A DÖNDÜ

    Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı 34,46 milyon olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim 2023’te 8,56 milyona, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise Aralık 2023 itibarıyla 8,6 milyona ulaşmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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