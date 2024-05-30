Borsayı düşüren 6 sebep! Bu seviyeye dikkat…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi geçen hafta gördüğü 11.088 rekorundan yüzde 5,50 gerileyerek 10.479’a düştü. Hızlı yükselişin ardından teknik olarak düzeltme ihtiyacı, halka arzlarla birlikte paranın bir miktar buraya yönelmesi, faizlerde yeniden artış, risksiz TL getirisinin cazip olması, bilançolarda bir miktar gerileme ve yabancı satışı; son dönemde endeksi baskıladı. Borsada 10.400 desteğinin korunması büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını yüzde 1,89 düşüşle birlikte, 10.479 seviyesinden gerçekleştirdi. Geçen hafta 11.088 ile rekor kıran endeks böylece zirve seviyesinin yüzde 5,50 gerisine düştü. Endekste son değer; aylık bazda yüzde 3,94 ve yılbaşından itibaren yüzde 40,28 değer artışına işaret ediyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsada son bir haftada belirgin olarak yaşanan gerilemenin sebepleri şöyle sıralanıyor:

1-Hızlı giden borsanın dinlenme süreci yaşanıyor ki, bunun aslında sağlıklı olduğu düşünülüyor. 11.000 seviyeleri borsanın kısa ve orta vadede ciddi direnç seviyelerine işaret ediyordu ve buralardan teknik olarak düzeltme ihtiyacı doğdu.

2-Son dönemde tekrar hızlanan halka arzlar, borsadaki paranın bir miktar bu yeni hisselere kaymasına sebep oldu. Bu durum, piyasa üzerinde bir miktar baskı oluşturdu.

3-Merkez Bankası sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Son alınan zorunlu karşılık artırma kararıyla birlikte faizler tekrar yükseliş eğiliminde. Bu da borsada kredili işlem hacmini düşürüyor.

4-Risksiz TL getirisi şu anda aylık bazda yüzde 4-5 arasında değişiyor. Bu da borsanın yatay ya da düşüş eğilimi gösterdiği dönemlerde hisse senetleri üzerinde taşıma maliyeti oluşturuyor. Dolayısıyla böyle dönemlerde borsada kalmanın maliyeti yükseliyor.

5-Son açıklanan bilançolarda, kârlılıklarda bir miktar gerileme, marjlarda daralma ve finansman maliyetlerinde artış dikkat çekiyor.

6-Son 1-2 haftalık süreçte Türk tahvillerine ve TL cinsi risksiz enstrümanlara yüklü yabancı girişi yaşanırken, borsada ise yabancı satışları dikkat çekiyor.

BİST100’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Endeks son kapanışını döviz bazında 325 dolardan gerçekleştirdi. 2018 sonrası dönemde ilk defa bu ayın ilk haftasında aşılan 322 dolar direnci, şimdi kritik bir destek olarak gösteriliyor. Bu da endekste yaklaşık olarak 10.400 seviyesine işaret ediyor. Endekse TL bazlı bakıldığında da 22 günlük hareketli ortalama 10.400’e yakın seyrediyor. Dolayısıyla bu seviyenin korunması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Dünkü düşüşte, mart ayından itibaren oluşan kısa vadeli yükseliş trendinin de aşağı yönlü kırıldığı görülüyor. Bu anlamda endeksin 10.550 seviyesini aşması halinde tekrar trend içine döneceği ve daha güvenli alana geçeceği ifade ediliyor.

HİSSELERDE NELER OLUYOR?

Son bir haftalık süreçte BİST30 endeksine dahil hisseler arasında sadece Enka İnşaat, TOFAŞ ve Ereğli Demir Çelik; %0,5-%2,32 arası primle pozitif kalmayı başardı.

Aynı dönemde Ford Otosan %10,97, Kontrolmatik %9,29, Yapı Kredi Bankası %8,89, Borusan Boru %8,84 ve HEKTAŞ %8,63 değer kaybıyla birlikte BİST30 kapsamında en fazla gerileyen 5 hisse oldu.