Dedesinin nasihatiyle başladı, kilosu 2500 liradan satılıyor... Astım ve öksürüğe doğal antibiyotik

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dede mesleği olan arıcılığa başlayan Muhammet Bayraktar, zamanla 100 kovana kadar ulaştı. Bir ton bal üretmeyi hedefleyen Bayraktar, rekolteye göre balının kilogram fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında olacağını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sindelli köyünde yaşayan Muhammet Bayraktar (50), arıcılığa 15 yıl önce dedesinden aldığı 2 kovanla başladı. Zamanla 100 kovana ulaşan Bayraktar, hem üretimini artırdı hem de aile mesleğini yaşatmanın gururunu yaşadı.

Edindiği bilgiler doğrultusunda sadece organik ve şekersiz fenni bal üretimine yönelen Bayraktar, dedesinin de arıcılıkla uğraştığını ifade etti. Bayraktar, çocukluk yıllarından itibaren arılara ilgi duyduğunu ve zamanla arılarla arasında bir bağ oluştuğunu belirtti.

DEDE NASİHATİYLE BAŞLADI

Dedesi tarafından 15 yaşındayken arıcılık konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve mesleğin has noktalarını ondan öğrendiğini söyleyen Bayraktar, dedesinin vefat etmesinin ardından arıcılığa hobi olarak devam ettiğini söyledi. Bayraktar "Belediyede inşaat mühendisi olarak çalışırken, işimden arta kalan vakitleri değerlendirmek, aynı zamanda ekonomik gelir elde etmek için arıcılığa başladım. Baktım bu iş çok hoşuma gitti. Bir de dedemden geçen bu arıcılığı sürdürmek benim için ayrı bir duygu oldu. Şimdi ise emekli oldum, şimdi ise arılara daha çok vakit ayırabiliyorum" dedi.

"ZOR VE MEŞAKKATLİ BİR İŞ"

İki kovan ile başladığı serüveninde 100 kovana ulaşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece organik ve şekersiz fenni kovan bal üretimine İki kovanla başladığım bu serüvende 100 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arıcılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum. Kovan taşıyorum, tamir ediyorum, bal sağımı yapıyorum ama bunu zevkle yapıyorum. Arıları çok seviyorum, onlara tutkuyla bağlı olduğum için zorlukların üstesinden geliyorum."

Bayraktar, "Alaplı balını insanlar özellikle arıyor. Alaplı balı yurt içi başta olmak üzere Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımız tarafından da çok rağbet görüyor" diye konuştu.

KİLOGRAMI 2500 TL

Arıcılığın kendisi için aynı zamanda bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Bayraktar, bu yıl 100 kovandan yaklaşık bir ton bal üretimi hedeflediğini söyledi. Bayraktar, rekolteye göre balının kilogram fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında beklendiğini söyledi.