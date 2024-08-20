Bu yıl doyacağız... Balık bolluğu imdada yetişti!

Et fiyatındaki artışla zorlanan vatandaşın yüzünü bu yıl denizlerde balığın bol olması güldürecek. Özellikle palamut, sardalya, lüfer, istavrit ve çinekopta iyi bir sezon bekleniyor. Balıkçılar “Mahsul bol görünüyor. Büyük bir aksilik olmazsa bu yıl ucuza balık yenecek. Ancak bizim ucuza çıkardığımız balıkları halci ve satıcılar yüksek fiyata satmasın” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Denizlerde av yasağı 1 Eylül’de son buluyor. 15 Ağustos’ta küçük ticari tekneler denize çıktı. Ağlara takılanlar umutlandırdı…

Balıkçılar mahsulün bu yıl bol olduğunu ifade ediyor. Palamudun denizlerde görülmeye başladığını belirten balıkçı Mustafa Kızıl “Temmuz ayı gibi yavrular denize dağıldı. Büyümeye devam ediyorlar. 250 gram büyüklüğe ulaştı. 1 Eylül’de yarım kiloyu bulurlar. Palamut bu yıl büyük olacak, aynı zamanda çok çıkacak. Aynı şekilde istavritten de olumlu dönüşler var. Havalarda çok büyük bir değişiklik olmazsa palamut, istavrit, çinekop, lüfer ve sardalya iyi çıkacak. İyi ürün alırsak fiyatlarda ona göre belirlenir. Bugünkü duruma bakılırsa fiyatlarda geçen yıla göre ciddi bir artış olmayacak” dedi.

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MASRAF ARTTI AMA ÜRÜN BOL

Marmara ve Çanakkale Boğazı’nda da sardalya bolluğu olduğunu söyleyen Kızıl “Küçük tekneler denize açıldı. Hamsi dışında bütün balık türlerinde bolluk var. Balıkçıların girdi maliyetleri yükseliyor, tekne bakımları, mazot, işçilik, depolama ve nakliye masraflarımız artıyor. Ancak iyi ürün alırsak bu fiyatları dengeleriz. Bir de balıkçı ile satıcı arasındaki kâr marjı önemli. Geçen yıl 1 birime çıkardığımız ürünü 3 birime satanlar oldu. Bazı arkadaşlarımız eylem yaptı. Aynı sıkıntıların yaşanmaması için yüksek kâr hırsından vazgeçmeliyiz” diye konuştu.

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BU SENE PALAMUT YILI

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer de bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Tuncer, bu sezon için hamsiden daha çok palamuttan umutlu olduklarını dile getirdi. Sezonun bereketli geçmesinin hem kendileri hem de tüketici açısından önemli olduğunu vurgulayan Tuncer “Geçen sezon hamsi bol oldu. Bu sene eğer palamut bolluğu çok fazla olursa hamsinin biraz az olma ihtimali var” ifadelerini kullandı.

AĞLAR DOLACAK, TÜKETİM ARTACAK

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun ise sezondan umutlu olduklarını söyledi. Et fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşın protein ihtiyacını balıkla sağlamasını beklediklerini belirten Sagun “Uzun yıllardır, dünyanın dört bir yanına balık ihraç ederken iç piyasada tüketimin artmamasından şikayet ediyorduk. Şimdi ağlar dolu çıkacak, kişi başına 6-8 kiloğram olan balık tüketimi yükselecek” şeklinde konuştu.

TÜRK SOMONU İLE İTHALAT AZALDI

Vatandaşın severek tükettiği somonu Norveç’ten ithal etmek için yıllardır milyonlarca dolar ödendiğini hatırlatan Sagun “Son yıllarda özellikle Karadeniz bölgesindeki yatırımlarla Türk somonunu ihraç etmeye başladık. İhracatı çipura ve levrek seviyesine yaklaştı. 6 ayda 274,8 milyon dolarlık levrek, 252,8 milyon dolarlık çipura ihraç ederken, Türk somonu ihracatımız 195,9 milyon dolar oldu” bilgisini verdi.