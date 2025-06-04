Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adan ile BM binasında görüşen Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarındaki işbirliklerini dile getirdi.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.