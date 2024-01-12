Cari denge Kasım ayında açık verdi

12 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 10:48

Türkiye ekonomisi için kritik veriler açıklandı. Kasım 2023 döneminin cari açık rakamları belli oldu.

2 MİLYAR 722 MİLON DOLAR AÇIK VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

TANIMLI DIŞ TİCARET AÇIĞI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

OVP'DE NE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ?

Orta Vadeli Program'da (OVP) cari dengenin 2023 yılının tamamında 42,5 milyar dolar açık vermesi öngörülmüştü.

REZERVLERDE ARTIŞ

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Kasım'da 921 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde portföy yatırımları 5,37 milyon dolar tutarında net giriş gösterirken alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde Kasım döneminde 6,71 milyar dolar net artış oldu.

Aynı dönemde net hata noksanda ise 1,97 milyar dolarlık çıkış görüldü.