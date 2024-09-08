ÇAYKUR iki ay sonra bir zam daha yaptı! İşte çay fiyatlarında yeni tarife...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş 8 Eylül 2024 10:48 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme:

Çaya iki aylık aradan sonra bir zam daha yapıldı. ÇAYKUR, tüm ürünlerine yüzde 18 zam geldiğini duyurdu. Turistik çayın kiloluk paketi ise 268 liraya çıktı. İşte çay fiyatlarında son tarife...