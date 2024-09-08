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ÇAYKUR iki ay sonra bir zam daha yaptı! İşte çay fiyatlarında yeni tarife...

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ÇAYKUR iki ay sonra bir zam daha yaptı! İşte çay fiyatlarında yeni tarife...
Ekonomi Haberleri

Çaya iki aylık aradan sonra bir zam daha yapıldı. ÇAYKUR, tüm ürünlerine yüzde 18 zam geldiğini duyurdu. Turistik çayın kiloluk paketi ise 268 liraya çıktı. İşte çay fiyatlarında son tarife...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) zam açıklaması geldi. Fiyatlar iki ay önce artmıştı, ÇAYKUR 9 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara bir zam  daha geldiğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı, çaya gelen zam kararının ardından oluşan yeni fiyat listesini paylaştı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zamlı çay listesine göre; 1 kilogram tiryaki çayının tavsiye edilen satış fiyatı 262 TL'ye çıktı. Turist çayının kiloluk paketi 268 TL olurken, filiz çayının kilogramlık paketi 282 TL olarak belirlendi.

ÇAYKUR iki ay sonra bir zam daha yaptı! İşte çay fiyatlarında yeni tarife... - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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