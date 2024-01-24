CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den emekli zammına ilk yorum: En düşük maaş 17 bin lira olsun 

24 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 10:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam emekli zammının yüzde 49,25'e çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu. Emekliye yapılan zamla ilgili bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konu hakkında ilk yorum geldi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 17 BİN LİRA OLSUN"

Yüzde 7 civarında bir artış olacağını ifade eden Özel, "Bu, yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun. Onların bu söylediği şey, örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok. Bir kilo et, 450 liradan pahalı. Ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme, iyileştirme değil. Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz en düşük emekli maaşı, asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz." dedi.