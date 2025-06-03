CHP'li Beylikdüzü Belediyesi zulmü katladı! Vergiye bir fahiş artış daha, yüzde 22'den yüzde 110'a...

Beylikdüzü OSB’deki işletme sahipleri ve vatandaşlar Valiliğe giderek, fahiş emlak artışının engellenmesini istedi. İTO Meclis Üyesi Hasan Keleş de “Sadece 25 katlık vergi artışı değil, şu an tahsil ettikleri vergileri de işletmelerde sınıf değişikliği yaparak yüzde 22’den yüzde 110’a yükselttiler” dedi.

KAAN ZENGİNLİ - Beylikdüzü belediyesindeki emlak vergisi skandalı sonrası süreç İstanbul Valiliği’ne taşındı. Hukuksuzca yapılan, konutlardaki 10-17 kat, iş yerlerindeki 17-25 kat emlak vergisi artışı ile bölge esnafı ve vatandaşlar bugün İstanbul Valiliği’nde bir toplantı yapacak. Durumun düzetilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi için İstanbul Valiliği’ne sunum gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Hasan Keleş, “Kimseye bilgi vermeden, yalnızca bir kalem oynatarak usulsüzce uygulanma kararı alınan emlak vergisi artışına tepki gösteriyoruz. İnsanlar bu fahiş vergileri geçen ay ve bu ay emlak vergisi ödemesini yaparken fark etti. Bunun düzelmesi için İstanbul Valisi ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Karara şerh konulması ve düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Kararın bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

YÜZDE 22 VERGİ YÜZDE 110'A ÇIKTI

Kararın bu şekilde geçmesi ile Beylikdüzü esnafı ve halkının 2026 yılı itibariyle fahiş emlak vergileri ile karşılaşacağını söyleyen Keleş “Biz 2026 yılı için tedbirimizi almak istiyoruz. Gerekli tüm kurumlara itirazımızı sunuyoruz. Ancak bu yıl içinde de yapılan bir usulsüzlük oldu. OSB’lerde çoğu işletme 2. sınıf emlak vergisi statüsünde yer alıyor. Bunlar büyük çelik veya prefabrik yapılar. Ancak Beylikdüzü Belediye’si daha fazla emlak vergisi tahsilatı yapmak adına bu işletmelerin iskanını 1. sınıfa çevirdi. Çok büyük ve lüks fabrikalar gibi gösterildi. Hâl böyle olunca vergi dilimi iki katına çıktı. Normal şartlarda OSB’lerden alınan yüzde 22 olan emlak vergisi oranı yüzde 110’a yükseltildi. Bu artışı şu an OSB’deki işletme sahipleri ödemek zorunda kaldı. Bir de bunun üstüne 2026 yılında devreye alınması planlanan yüzde 25 artışlık vergiler var” diye konuştu. Hasan Keleş, yapılan emlak vergisi artışlarının tamamen usulsüz ve hukuki dayanağı olmayan bir uygulama olduğunu belirterek, şunları söyledi: Bu uygulama ne maliye mevzuatına ne de hukuk kurallarına uygundur. Belediyeler kendi bütçe açıklarını kapatmak için keyfi biçimde vergi oranlarıyla oynayamaz. Emlak vergisi oranlarında yapılan bu fahiş artışların hiçbir yasal temeli yok. Belediye yetkilileriyle görüştüğümüzde ise bize ‘Gelirlerimiz kısıtlı, buna mecburuz’ şeklinde bir savunma yapıyorlar. Bu, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

NEREDE KALDI SOSYAL BELEDİYECİLİK?

İTO Meclis Üyesi Hasan Keleş, belediyenin ek gelir kalemi olarak emlak vergisini hedef almasının, kurumsal işleyişi ve mülkiyet hakkını zedelediğini belirterek, “Bir yerel yönetimin, ekonomik planlamasını halkın sırtına binen fahiş vergilerle yapması, kamu yönetimi anlayışına ve sosyal belediyecilik ilkesine tamamen aykırıdır. Böyle bir belediyecilik anlayışı olabilir mi? Kendi bütçesini düzeltmek için vatandaşa yük bindiren bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Üstelik bu artışlar ne bir meclis kararıyla şeffaf şekilde alınmış ne de vatandaş bilgilendirilmiştir. İnsanlar ödeme yaparken bu artışın farkına vardı. Bu da açıkça iyi niyetli olmadıklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.