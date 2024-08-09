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Haberler > Ekonomi > Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çiftçilere tarımsal destek sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteğini de kapsayan 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.

DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINDA

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yumaklı, "1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
 
Çiftçilerin hesaplarına aktarılacak destekler şu şekilde:
 
Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor - 1. Resim
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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