Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

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DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINDA

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yumaklı, " 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Çiftçilerin hesaplarına aktarılacak destekler şu şekilde:

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Çiftçilere tarımsal destek sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteğini de kapsayan 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.