Çiftçiler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Çiftçilere tarımsal destek sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteğini de kapsayan 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.
DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINDA
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yumaklı, "1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin hesaplarına aktarılacak destekler şu şekilde:
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Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi