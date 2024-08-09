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Tarım Kredi’den salçalık domatese alımla müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarım Kredi’den salçalık domatese alımla müdahale

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi Kooperatifi salçalık domates için devreye giriyor. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, salçalık domates üreticisinin problemlerini bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile 30 bin ton salçalık domates alımı gerçekleştireceklerini ifade etti.

ANKARA /HABER MERKEZİ - Tarım Kredi Kooperatifi salçalık domates için devreye giriyor. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, salçalık domates üreticisinin problemlerini bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile 30 bin ton salçalık domates alımı gerçekleştireceklerini ifade etti. Mayıs ayında salça, patates ve soğanda ihracat kotasını da kaldırdıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti: Bu sene salçalık domates fiyatlarıyla ilgili yaşanan bir sıkıntı var, onun farkındayız. Havaların sıcak gitmesi, ürünün bereketli olması rekoltenin yüzde 50 artmasına sebep oldu. Uluslararası piyasalarda salça fiyatlarıyla alakalı yaşanan bir süreç var.

Bunlar ortaya çıkan tabloda çiftçilerimizin de sıkıntı yaşadığı bir süreç hâline geldi. Bizler bu durumun farkındayız. Gerek Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığımızla sürekli iletişim hâlindeyiz. İlk planda 30 bin ton domates alımı gerçekleştirerek piyasanın regülasyonunda katkı sağlayacağız. İhtiyaç hâlinde devamı olacak. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, Tarım Kredi’nin 30 bin ton alıma başladığını belirterek “20’den fazla zincir marketin sahibiyle de görüştük. Sadece bizim ürünlerimizi satacaklar” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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