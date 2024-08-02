Domateste bolluk kavgası! Çiftçi ile fabrikalar karşı karşıya geldi

Domates üreticileri ile salça fabrikaları anlaşamayınca ürün tarlada kaldı. Üreticiler sezon başında fabrikaların 3,5 liradan alacaklarına dair sözleşme yaptıklarını ancak fiyatı bugün 1,7 liraya çektiklerini belirterek “Toplama maliyetimiz bile karşılanmıyor” diyor. Yaşanan durum, sosluk ve salçalık domates fiyatlarını düşürüyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Salçalık ve sosluk domateste fiyatlar düşmeye devam ediyor. Tezgâha çıktığı haziran ayında 20 lirayı gören ürün, bugün 12 liraya kadar geriledi. Ağustos ayı ortasında fiyatların 8-9 liraya geleceği tahmin ediliyor. Yaşanan bu tabloda en büyük sorun; üretici ile salça fabrikalarının anlaşamaması...

Çiftçiler, salça fabrikalarının sezon başında kilosu 3,5 liraya almak şartıyla anlaştıkları ürün için, şimdilerde 1,7 lira verdiklerini ifade ediyor. Çiftçiler öte yandan fabrikaların olağandan fazla fire çıkardıklarını ve bunun da bilinçli olarak fiyat düşürme stratejisi olduğunu iddia ediyor. Hâl böyle olunca ürün tarlada kaldı. Geçen yıla göre üretim yüzde 30 oranında artmasına rağmen, ürünün satış fiyatı geçen yılın altında kalacağa benziyor.

DEVLET MÜDAHALE ETMELİ

Domates üreticileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada “Biz, toprağımızı ekip biçmek için mücadele eden insanlarız. Ancak domatesi aldıkları fiyatlar, maliyetlerimizi bile karşılamıyor. Desteksiz bırakılan çiftçi, her geçen gün daha da zor duruma düşüyor. Çiftçiyi bitirdiler, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Firmalar, ürünlerimizi yok pahasına alıyor. Devletin buna dur demesi gerekiyor. Eğer bu böyle devam ederse, bir sonraki sezon topraklarımızı ekemeyecek duruma geleceğiz. Girdi maliyetleri aldı başını gidiyor. Artık ürettiğimiz hiçbir şeyden kazanamıyoruz” diye konuştu.

TOPLAMA MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR

Geçen yıl konserve domates ihracatına getirilen yasak kaldırılınca piyasanın dengesinin bozulduğunu ifade eden üreticiler “Fiyat düşük olduğu zaman almıyorlar ve fiyatı daha da düşürüyorlar. Çiftçilere ‘ekim az bu sene fiyatları iyi olacak’ diye ekim yaptırdılar. Şu an verilen fiyatlarla domates toplanmaz. Çünkü bir kilo domatesin toplanma maliyeti 1 TL. Alış fiyatları ise 1,7 TL, yüzde 20 de fire düştüğü zaman yaklaşık 1,4 TL fiyata geliyor. İlçemizde geçen yıla göre ekim alanı yüzde 10 ila 15 arasında artış oldu” açıklamasında bulundu.

FABRİKALAR FİRE ÇIKARIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ziraat Odalarından alınan bilgilere göre İzmir ve Bursa gibi salçalık domates üretimi olan illerde üretim alanlarında yüzde 30’lara varan artış var. Domateste meydana gelen arz artışı fiyatların düşmesine neden oldu. Fiyatların düşmesinin bir diğer sebebi de üreticilerimizin salça fabrikalarıyla yaşadığı sıkıntılardır. Fabrikalar üreticilerimizle sözleşme yapmaktan kaçınıyor, sözleşme yaptığı üreticimizden ürünü alırken de yüksek fire oranları çıkarıp üreticilerimizi mağdur ediyor. Son yıllarda bazı ürünlerin gerek üretiminde gerek pazarlamasında gerekse piyasa fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklar planlı ve sözleşmeli üretimin ne derece önemli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

FABRİKA ÖNÜNE TABUT BIRAKTILAR

Kınık ve Bergama’daki üreticiler domatesin fiyatının düşmesi üzerine eylem yaptı. Yüzlerce traktör ile şehir merkezinde tur atan domates üreticileri Bergama Soma yolunda 7 km kuyruk oluşturarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ardından salça fabrikalarının önüne kadar yürüyen üreticiler binaların önüne tabut bıraktı.