Çin'in 76'ncı kuruluş yılı İstanbul'da kutlandı: Türkiye önemli ortak

Güncelleme:
Çin’in 76. kuruluş yılı İstanbul’da kutlandı. Başkonsolos Wei Xiaodong, Çin-Türkiye ilişkilerinin güçlendiğini ve Çin ekonomisinin %5,3 büyüdüğünü vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 76. kuruluş yıl dönümü İstanbul’da düzenlenen bir merasimle kutlandı.

Burada konuklara hitap eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin ekonomisinin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uluslararası alanda karşılaşılan zorluklara rağmen yılın ilk yedi ayında ekonomimiz yüzde 5,3 büyüme kaydetmiş, yıl sonunda ekonomik büyüklüğümüzün yaklaşık 19,6 trilyon ABD dolarına ulaşması ve böylece dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunu koruması beklenmektedir. Robot teknolojisi, yeni enerji, çevre çözümleri, ileri malzemeler ve kuantum araştırmaları gibi yeni nesil üretim alanlarında elde edilen başarılar, ülkemizin kaliteli kalkınma yolundaki gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu yıl, Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimi açısından önemlidir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e resmî bir ziyarette bulunmuş, iki ülke liderleri ikili ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuş ve mutabakatlara varmıştır. Çin-Türkiye doğrudan uçuşlarının artırılması, Çin-Avrupa yük trenlerinin Türkiye üzerinden geçen seferlerinin sıklaşması, ikili para takası anlaşmasının yenilenmesi ve Türkiye’de RMB mekanizmasının hayata geçirilmesi, iş birliğimizin daha verimli ve nitelikli bir şekilde geliştiğinin açık göstergesidir."

