Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi kötü" diyenlere büyüme rakamlarıyla cevap verdi. Erdoğan, "Yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attık. Hani ekonomi kötüydü. Muhalefet hani yandık, öldük, bittik diyordunuz ne oldu? 14 çeyrektir üst üste büyüme gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da vatandaşlara seslendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Erdoğan, muhalefetin ekonomi eleştirilerine büyüme rakamlarıyla cevap verdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4,5 büyüdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Erdoğan, "2023 büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek çok önemli başarıya imza attı." dedi.

"HANİ YANDIK, ÖLDÜK, BİTTİK DİYORDUNUZ"

Erdoğan muhalefetin ekonomi eleştirilerine de şöyle cevap verdi: "Hani ekonomi kötüydü? Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrek büyüme gösterdi. Bu rakamlarla Avrupa’da en çok büyüyen ülke oldu. Milli hasılamız 1 trilyon 119 milyon dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırına çıktı. Muhalefet hani yandık, öldük, bittik diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart’ta bu muhalefete dersini verecek."