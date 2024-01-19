Damacana suya yüzde 100 zam

19 Ocak 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 12:32

Yeni yılda maaşların belli olmasıyla birlikte beklenen zamlar ilk olarak su, mutfak tüpü ve LPG'de görüldü. Damacana su fiyatı son zamla birlikte yıllık yüzde 100'e yakın artarken, mutfak tüpüne Ocak ayında 2 kez, LPG'ye ise bir kez zam geldi.

İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 2023 Ocak ayında 45 TL olan 19 litrelik damacana suyun fiyatı son yapılan zamlarla 90 TL'ye yükseldi. Buna göre damacanaya bir yılda yüzde 100 zam yapıldı.

"DAMACANA SU ZAMMI FAHİŞ FİYAT UYGULAMASIDIR"

Zammı değerlendiren Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, damacana suya yüzde 100’e yakın gelen zammın tüketicileri zor durunda bırakabileceğini söyledi. Deniz, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için zamların geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Damacana su fiyatlarındaki artış, fahiş fiyat uygulamasıdır. Bu artışların geri çekilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

TÜPE VE AKARYAKITA DA ZAM

2024'ün başından bugüne mutfak tüpüne ise 2 kez zam geldi. ÖTV zammıyla 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 25 TL artışla 580 TL’ye yükseldi. Küçük tüp de 6 TL zamlanarak 135 TL’ye çıktı.

Daha sonra gelen zamla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 580 TL’den 630 TL’ye, küçük tüp de 140 TL’ye çıktı. LPG tabelaları ise dün değişti. LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARA UYARI

8 Ocak'ta fiyat artışlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fahiş zamlarla vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyenleri uyardı. Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda, hangi sektörde bir boşluk ya da haksız fahiş fiyat uygulaması ya stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz" dedi.