Dana, inek, koyun, keçi... Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte pazarlarda son durum

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Eskişehir'deki bir pazarda küçükbaş hayvan fiyatları 10 ila 30 bin arasında, büyükbaş hayvan hisse fiyatı ise 35-40 bin lira arasında değişiyor. Ancak pazarlarda henüz bir yoğunluk oluşmuş değil.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kurbanlık satış pazarlarındaki yerlerini aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda da bayram öncesi kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken; büyükbaş hayvanlarda ise bu rakam yalnızca hisse olarak 35-40 bin TL'lere kadar çıkabiliyor.

KURBAN PAZARLARINDA YOĞUNLUK YOK

Ancak bayrama yaklaşık 1 hafta kalmasına rağmen pazardaki yoğunluğun hala az olması dikkat çekti. Hayvan Pazarı'ndaki üreticiler bu noktada yoğunluğun son 2-3 günde daha çok artacağını söylerken, vatandaşların da özellikle ekonomik açıdan kurban alışverişlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.