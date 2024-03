Dedeman'dan Özbekistan hamlesi

Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri Dedeman, üç yeni otel projesi ile Özbekistan’a tekrar giriş yaptı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine adım atan marka, ülkedeki konaklama beklentilerine 3 markası ile cevap verecek.

Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için imzalar atıldı.

"SON 2 YILDA OTEL SAYIMIZI YÜZDE 70 ARTIRMAYI BAŞARDIK"

Dedeman, Özbekistan’daki atılımına ek olarak Temmuz 2024 itibariyle yurtdışındaki otel sayısını 7’ye çıkaracak. Bugün 9 ana marka, hizmete açık 29, imzalı 21 ve imza aşamasında 11 olmak üzere toplam 61 otel ile hizmet veren Dedeman; 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkaracak.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Son 2 yılda otel sayımızı yüzde 70 artırmayı başardık” dedi.