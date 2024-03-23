Turkcell dünya devi ile görüşüyor! Türkiye dünyanın veri üssü olacak

Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi Turkcell, Türkiye’yi veri üssü hâline getirmek için çalışmalar yürütüyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bugüne kadar veri merkezlerine 330 milyon avro yatırım yapan Turkcell, “hyperscaler” bir küresel markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. Hyperscaler, muazzam veri işleme ve depolama kapasitelerine sahip veri merkezlerine deniyor. Dünyada bu alanda Amazon, Google, Apple ve Microsoft gibi sayılı işletmeler hizmet veriyor.

İşletmeler Türkiye’deki verinin yurt dışında çıkarılması yasak olduğu için küresel markaların bulut veri merkezlerinden ve bulut kapasitesinden yararlanamıyordu. Amazon, Google gibi firmaların Türkiye’de veri merkezi yatırımı bulunmadığı için de çift taraflı bir çözüm arayışı başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK) kararı ile yurt dışına kişisel veri aktarımın önündeki engel kaldırılırken, Turkcell de “Hyper-scaler” bir marka ile dünya devini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’de Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezi ile hizmet verdiklerini belirterek, “Türkiye’deki bireylerin ve kurumların yanı sıra bölge ülkeleri ile birçok global şirket de Turkcell’in veri merkezi hizmetlerini ve bulut çözümlerini kullanıyor. Tier-3 Tasarım, Tesis ve Operasyonel Sürdürülebilirlik alanlarında uluslararası sertifikalara sahibiz. Turkcell dışında yerli/yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz. Yeni bir veri merkezi şirketi kuruyoruz. Bu doğrultuda ‘hyper-scaler’ küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

4 ALANA ODAKLANACAK

Türkiye Yüzyılını “Dijitalin Yüzyılı” yapma hedefiyle çıktıklarını belirten Koç, “Herkesi birbirine bağlamaktan, her şeyi birbirine bağlama çağına geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni dönemde veri, enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik olmak üzere dört ana alana odaklanacağız. 2024’te tüm sektörlerde öncelikli gündemin yapay zekâ olacağını bekliyoruz. Turkcell olarak, yapay zekâ çözümlerini şirket operasyonlarımızın her alanına etkin bir şekilde entegre ederken siber ortamdaki tehditlere karşı gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını dile getiren Koç, “18 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralinin yanı sıra 300 MW arazi tipi GES yatırımlarımız devam ediyor. 2024’te 2 bin 400 Greensite’ı devreye almayı hedefliyoruz. 2026’da elektrik ihtiyacımızın yüzde 65’ini yeşil enerjiden karşılamayı planlıyoruz. Nihai hedefimiz 2050’de net sıfır şirket olmak” ifadelerini kullandı. 5G, 6G ve kuantum teknolojileri alanına da çalışmalar yaptıklarını anlatan Koç, gelirlerin yüzde 23’ünü yatırıma ayıracaklarını bildirdi.

1,6 MİLYON YENİ ABONE

Turkcell 2023 yılında gelirlerini yüzde 14,6 artışla 107,1 milyar TL’ye çıkarırken, FAVÖK yüzde 19,9 artarak 43,9 milyar TL oldu. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Abone tabanını da genişleten Turkcell, 1,6 milyon faturalı net abone kazanımı ile 386 bin haneye daha fiber hizmeti götürürken, hane sayısını ise 5,8 milyona çıkardı. Fiber abone sayısı da 2,3 milyona ulaştı.