İhtiyaç kredisi faizleri fırladı

Merkez Bankasının sürpriz faiz artırımıyla birlikte bankalar da hem kredi faizlerini hem de masraf kesintilerini artırdı.

MEHTAP GÜNEŞ'İN HABERİ - İhtiyaç kredisinde aylık faiz oranları yüzde 6’ları aştı. 100 bin lira tutarında ihtiyaç kredisi alan vatandaş, bunu 24 ayda 225 bin liraya varan tutarlarla geri ödüyor. Faizin yanı sıra tahsis ücreti, sigorta primi gibi kesintiler de mevcut.

Bankalara göre değişmekle birlikte 500 lira ile 1.000 lira arasında kredi tahsis ücreti, 4.500 lira ile 8 bin lira arasında da sigorta bedeli kesintisi bulunuyor.

Kredi kullanayım, 36 aya böleyim diyenler ise BDDK’nın 50 bin-100 bin TL arasındaki ihtiyaç kredisine getirdiği 24 ay sınırlaması ile karşılaşıyor.