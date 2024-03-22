BDDK'dan yeni karar! Taşıt kredilerinde taksit sınırı değişti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 16:22 - Güncelleme: 22 Mart 2024 16:26 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine taksit sınırlarında değişikliğe gitti. Kararla 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşır kredilerinde vade sınırı 48 ay, 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda ise vade sınırı 36 ay olacak. İşte yeni düzenlemenin detayları...