BDDK'dan yeni karar! Taşıt kredilerinde taksit sınırı değişti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine taksit sınırlarında değişikliğe gitti. Kararla 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşır kredilerinde vade sınırı 48 ay, 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda ise vade sınırı 36 ay olacak. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), taşıt kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı. Kararla birlikte taşıt kredilerinde vade sınırları değişti.
YENİ VADE SINIRLARI NE KADAR?
BDDK'nın konu ile ilgili kararına göre kredi sınırları yeniden belirlendi. Karara göre kredilerde vade sınırı şöyle olacak:
1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,
1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 36 ay,
3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 24 ay,
4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 12 ay.
Kaynak: Türkiye Gazetesi