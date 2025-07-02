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Haberler > Ekonomi > Dededen kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak

Dededen kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzon, Tarım, Organik Tarım, Verim, Hazine, İstanbul, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'dan memleketi Trabzon'a giderek dededen kalma atıl vaziyetteki arazisini maviyemiş bahçesine dönüştüren Mehmet Uzunboy, 4 yıldır bu işle meşgul olduğunu belirterek "Şimdi hasat dönemi. Bir aylık süreçte 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum. Kilosunu perakende 500 liraya satıyorum" dedi.

İstanbul'da Trabzonlu Mehmet yaşayan Uzunboy, dayısının hastalık sürecinde ona destek olmak amacıyla 4 yıl önce memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine döndü.

Deden kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak - 1. Resim

MAVİYEMİŞ ÜRETİYOR

Dedesinden kalma atıl durumdaki arazisinde organik tarım yapmaya karar veren Uzunboy, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bir dönümlük araziyi örnek bahçeye dönüştüren Uzunboy, maviyemiş üretiyor.
Hasat dönemi dolayısıyla günün büyük bölümünü bahçede geçiren Mehmet Uzunboy, AA muhabirine, Trabzon'a yerleşince organik tarımla uğraşmaya karar verdiğini söyledi.

Deden kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak - 2. Resim

"KİLOSUNU 500 LİRADAN SATIYORUM"

Uzunboy, bahçesindeki fidanlarının 4 yaşına geldiğini belirterek "Kilosunu perakende 500 liraya satıyorum. Toptan da 300 liradan veriyorum, şu anda memnunum." dedi.

Deden kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak - 3. Resim

"600 KİLOGRAM ÜRÜN BEKLİYORUM"

Fidanlar büyüdükçe verimin de arttığını belirten Uzunboy, şöyle devam etti: "Şimdi hasat dönemi. Bir aylık süreçte toplanıyor. Şu an 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum. Fidanlar 7 yaşına kadar büyüyor. Tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bundan sonraki süreçte bahçeyi biraz daha büyütmek, geliştirmek istiyorum. Soğuk hava deposuyla müşterilere daha iyi hizmet vermek istiyorum."

Uzunboy, talep olduğu için satışlarda zorluk yaşamadığına işaret ederek "Toprakla uğraşmak insana rahatlık veriyor. İstanbul'un stresinden uzak olduğum için de mutluyum." diye konuştu.

Deden kalma araziyi verim deposuna çevirdi! Hasat başladı, kilosunu 500 liradan satacak - 4. Resim

"5 KAT VERİM ARTIŞIMIZ VAR"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat yüksek mühendisi Erkan Akkan da Mehmet Uzunboy'un bahçesinin, 2021'de kurulan örnek bahçelerden biri olduğunu söyledi.

Projenin 1 dönümde hayata geçirildiğini aktaran Akkan, "İkinci yıldan itibaren meyve almaya başladık. 2024 yılındaki hasatla, bu seneki hasat arasında yaklaşık 5 kat verim artışımız var." dedi.

Akkan, bu tarz projelerin her yıl genişletildiğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Geçen sene yine fidan dağıtımı yaptık. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizce de bu sene toplamda 32 dekarlık alanın 18 ilçeye eşit miktarda dağıtımı yapıldı, ihalesi yapılacak. Önümüzdeki haftalarda da bahçe kurulumları devam edecek. Yaklaşık olarak 190 dekarlık alana ulaşmış olacağız. Her sene bu alan yavaş yavaş genişletiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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