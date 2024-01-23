Deprem bölgesinde yenileme hamlesi! Yeniden imar için 2024'te birçok yatırım gerçekleştirilecek

23 Ocak 2024 04:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 04:55

Depremlerden etkilenen bölgede bu yıl tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda yatırım gerçekleştirilecek. Tarım alanında, taşkın koruma işlemleri çerçevesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 11 şehirde yürütülecek deprem onarımları için 2 milyar lira ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2025’te tamamlanması planlanan “Deprem Sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi” için ise 208 milyon lira harcanması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Deprem Bölgesindeki Sanayi İş Yerlerinin Yapımı Projesi” için 2024’te 5 milyar lira ayrıldı. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, demir yollarında deprem sebebiyle oluşan hasarlarının giderilmesi için 11 milyar liralık yatırım öngörülüyor, projenin 2027’de tamamlanması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 12 şehirde yürüttüğü “Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi” çerçevesinde 2024’te yaklaşık 6 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor. Bakanlığın yürüttüğü bir diğer proje için de 3,7 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

ÇELİK YAPILI OKULLAR

Depremden etkilenen şehirlerde eğitim ve kültür yatırımları da yapılacak. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, bölgedeki 11 şehirde çelik yapılı okul inşası için 7,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı, çevre düzenlemesini içeren projeleri için bu sene 1,4 milyar lira ayrıldı. Böylece Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’daki hasarlı müzeler onarılacak. Ayrıca 66 bin 800 metrekarelik kütüphane de tamir edilecek. Söz konusu çalışmalar için bu sene 200 milyon lira harcanması öngörülüyor.

ALTYAPI DÜZENLENİYOR

İller Bankası, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının imarına yönelik yatırımlar gerçekleştirecek. İçme suyu projeleri için, Adana ve Kahramanmaraş’taki depolama, kentsel altyapı projesi için 2024’te 1,2 milyar lira ayrıldı. Kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de 3,7 milyar lira harcanması öngörüldü. İsale hattı, kentsel altyapı, rehabilitasyon ve şebeke yapımı için Adıyaman, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa şehirlerini içine alan proje çerçevesinde bu sene toplam 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu şehirlerde kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi için de 2,8 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.