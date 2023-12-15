IFC'den deprem bölgesindeki küçük işletmelere 530 milyon dolarlık finansal katkı

15 Aralık 2023 19:16 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 19:18

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki mikro ve küçükişletmeleridesteklemek, toparlanma çabalarını hızlandırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen 5 özel bankası aracılığıyla aktarılacak 530 milyon dolarlık finansman paketini duyurdu.

IFC'den yapılan açıklamada, kurumun, küresel doğal afetlere müdahale etme konusundaki kapsamlı deneyimine dayanan finansmanın, katılımcı bankalara depremden etkilenen illerde kredi vermeye devam etmelerine yardımcı olmak için likidite sağlayarak onları desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, IFC'nin şubat ayında meydana gelen depremlerdenzarargören illerdeki binlerce mikro ve küçük işletmeyi desteklemek ve toparlanma çabalarını hızlandırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen 5 özel bankası aracılığıyla 530 milyon dolarlık finansman sağlayacağı kaydedildi.

220 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN BANKALARA

Fonların uluslararası finans ve kalkınma kurumlarından sağlanan 220 milyon dolarlık finansmanı içerdiği belirtilen açıklamada, Akbank'a 71 milyon dolar, DenizBank'a 119,5 milyon dolar, QNB Finansbank'a 109,5 milyon dolar, Türkiye İş Bankası'na 150 milyon dolar ve Yapı Kredi'ye 80 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, depremden etkilenen bölgenin 470 binden fazla özel işletmeye ev sahipliği yaptığı ve bunların yüzde 99'unun mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu belirtildi.

Yerel bankaların bu işletmelere kredi vermeye devam etmelerini sağlamanın önemli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, işletmelerin toparlanmalarına, finansmana erişimlerine katkı sunmanın da amaç teşkil ettiğine vurgu yapıldı.

IFC'nin gelecek 2 yıl içinde yaklaşık 1 milyar doları yardım ve rekonstrüksiyon çabalarını desteklemek amacıyla kullanmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu fonlamanın, finans, üretim ve altyapı sektörlerinde uzun süredir ortak olan özel iş ortakları aracılığıyla yönlendirileceğinin altı çizildi.

IFC'nin Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, konuya ilişkin açıklamasında, "IFC'nin yatırımı, bankaları depremden etkilenen birçok küçük işletmeye cankurtaran halatı uzatmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

IFC'NİN KÜRESEL ÇAPTA DESTEKLEDİĞİ EN BÜYÜK 3. YATIRIM ÜLKE KONUMUNDA

Schloemer, finansman paketinin Türkiye'de ekonomik toparlanmayı destekleme, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etme yönündeki güçlü kararlılıklarının bir parçası olarak, hassas ancak ayakta kalabilen işletmelere katkı sunmayı amaçladığını hatırlattı.

Türkiye'de özel sektör gelişimini 50 yılı aşkın süredir destekleyen IFC'nin yalnızca son 10 yılda neredeyse 11 milyar dolarlık yatırım yaptığı kaydediliyor.

Türkiye, IFC'nin küreseldeki en büyük 3. yatırım yaptığı ülke konumunda ve Kasım 2023 itibarıyla taahhüt edilmiş portföyü yaklaşık 4,9 milyar dolar seviyesinde.