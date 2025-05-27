Deprem bölgesine 2 milyarlık su yatırımı! Malatya’ya memba suyu kalitesinde içme suyu temin edilecek

Deprem bölgesinde hasar gören altyapıların ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olması planlanan Malatya Merkezî İçme Suyu Hatları ve Depolarının Deprem Sonrası Rehabilitasyonu Yapım Sözleşmesi'ni imzaladıklarını söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde inşası gerçekleştirilen TOKİ konutları ile hasar gören diğer bölgelerdeki içme ve kullanma suyu isale hatlarının tesisine yönelik çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti. Bu çalışmalar çerçevesinde, depremden etkilenen şehirler arasında bulunan Malatya’da, içme ve kullanma suyu isale hatlarının inşasına yönelik projelerin hızla hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Yumaklı “Daha önce yapımına başladığımız toplam maliyeti 1,2 milyar TL olan Malatya Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İsale Hattı işimiz ile Malatya İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım işimizi tamamladık. Şimdi de yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olması planlanan Malatya ilimizin Merkezî İçme Suyu Hatları ve Depolarının Deprem Sonrası Rehabilitasyonu Yapım Sözleşmesi’ni imzaladık. Böylece bugüne kadar deprem sonrası yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında, ilimizde tamamladığımız ve yeni hayata geçirdiğimiz projelerin toplam bedeli 3,2 milyar TL’ye ulaşmış oldu. Sözleşmesini imzaladığımız yeni projemiz tamamlandığında, Malatya ilimize memba suyu kalitesinde içme suyu temin edeceğiz” dedi.

YILLIK 88,44 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU TAŞINACAK

Bakan Yumaklı, proje ile Malatya il merkezinde bulunan Pınarbaşı (Gündüzbey) kaptajından alınacak yıllık 88,44 milyon metreküp içme suyunun, 71 kilometre uzunluğundaki düktil boru ile Malatya’nın tamamına iletileceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti: Sözleşme bedeli 1 milyar 989 milyon 912 bin TL olan proje, ayrıca 20 adet mevcut deponun rehabilitasyonu, 15 adet yeni depo yapımı ve çeşitli sanat yapıları ile enerji nakil hatlarının inşasını da kapsıyor. Projemiz tamamlandığında, Malatya ilimize memba suyu kalitesinde içme suyu temin edeceğiz. İlimize ve Malatyalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

DÜNYA BANKASINDAN 500 MİLYON $'LIK FİNANSMAN DAHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ardından bu afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor. Depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla geliştirilen, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan projede Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına (TKYB) finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayıs’ta imzalandı. Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan oluşan 11 şehrin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli’yi içine alan yedi komşu şehirde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek. Projeyle, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam imkânlarının oluşturulması hedefleniyor. İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu finansmanın yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi maksadıyla kullanılıyor.