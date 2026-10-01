Destek Yatırım Bankası'nda yeni dönem! TMSF'den dikkat çeken karar

TMSF, Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına karar verdi. Kararla birlikte bankanın yönetiminde de değişikliğe gidildi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarını kullanma kararı aldı.

Destek Finans Faktoring AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

TMSF'DEN YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Açıklamada, 30 Eylül'de KAP'a yapılan bildirim hatırlatılarak, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği aktarıldı.

TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirim yaptığı belirtilen açıklamada, kararın BDDK'nin bildirimi üzerine alındığı ifade edildi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Destek Yatırım Bankası AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ nezdinde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdürün görevden alınmasına karar verildi.

Görevden alınan isimlerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal Okumuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İrem Soydan Güler, Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş atandı.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürüteceği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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