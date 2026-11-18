Diyarbakır'daki Karacalar Barajı'nın yapımına başlandı! Ekonomiye yıllık 710 milyon TL katkı yapacak
Diyarbakır’da 42 bin 450 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak Karacalar Barajı'nın inşasına başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Projesi kapsamındaki bu yatırımla 4 bin 245 kişiye istihdam ve ekonomiye yıllık 710 milyon lira ek katkı sağlanacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başladıklarını bildirdi.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.
EKONOMİYE YILLIK 710 MİLYON LİRA KATKI YAPACAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"42 bin 450 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak bu dev eserle, ekonomiye yıllık 710 milyon lira ilave katkı ve 4 bin 245 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Terörsüz Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven iklimindeki yatırımlarla kalkınması hızlanacak bölgemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."