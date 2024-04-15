Dolarda sınırlı yükseliş! Yeni haftada fiyatlar…

Dolarda son dakika! 15 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar yeni haftaya 32,40 TL seviyesinden başlıyor. ABD ekonomisinden güçlü sinyallerle birlikte FED’den faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Dolar dünyada yükseldi, iç piyasada geçen hafta %1 arttı. Ortadoğu’da hafta sonu gerilimi sakinleşirken; analistler, “TCMB’nin sıkı para politikası dövizi dengeliyor. Dolarda 32,00 TL’nin altında kalıcılık olmayabilir. Aylık artış da %2-3 ile sınırlı kalabilir” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar bayram tatili sonrasında yoğun bir gündemle yeni haftaya başlıyor. Özellikle Ortadoğu’da tırmanan İsrail-İran geriliminin nasıl devam edeceği, bütün piyasalar için önemli olacak. Bayramdan önceki cuma günü 32,05 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, geçen haftayı 32,37 TL’den tamamladı. ABD’de TÜFE başta olmak üzere beklenti üzerinde gelen ekonomik veriler FED’den faiz indirimi beklentilerini azaltınca, dolarda küresel bir değerlenme yaşandı. İç piyasada da bu sebeple dolarda geçen hafta yüzde 1 civarında artış gözlemlendi.

15 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 32,40 TL’den yeni haftaya başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise fiyatlar 32,58-32,87 TL alım-ve satım aralığında seyrediyor. Dolar endeksinin geçen hafta 104,00 sınırından 106,00’ya kadar yükselerek son beş ayın en yüksek seviyelerine ulaşması, Euro’da değer kayıplarını beraberinde getirdi. Avrupa’da faiz indirimlerinin de yaklaşmasıyla birlikte EUR/USD paritesi 1,0650’ye geriledi. İç piyasada 15 Nisan Euro fiyatı ilk işlemlerde 34,45 TL seviyelerinden fiyatlanıyor. Euro/TL’de bayram haftasında, doların aksine, parite etkisiyle yüzde 0,5 civarında düşüş gerçekleşti.

DÖVİZDE SAKİN GÖRÜNÜM

TCMB’nin sıkı para politikası kurları dengelerken; analistler, dolarda 32,00 TL’nin altında kalıcılık olmayabileceğini, ancak aylık artışların da yüzde 2-3 ile sınırlı kalabileceğini aktarıyor. Politika faiz oranının yüzde 50+3 olarak uygulandığına dikkat çeken analistler, “İsrail-İran çatışması uzamadı ve şimdilik süreklilik arz etmiyor. Mevduat faizlerinde en kısa vadede yüzde 60 ve üzeri seviyeler söz konusu. Dolayısıyla döviz talebini gerektirecek bir ortam gözükmüyor” şeklinde konuşuyor.

ŞİMŞEK VE KARAHAN ABD’YE GİDİYOR

Bu hafta piyasalarda; pazartesi ve salı günü Hazine tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde faiz oranı ve gelen talep dikkatle takip edilecek. Çarşamba günü, şubat ayına ait cari işlemler dengesi verisi gelecek. Burada özellikle yabancı portföy girişlerindeki gerçekleşmeler önemli işaret verecek. IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık olağan toplantıları da bu hafta gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, 16 Nisan tarihinde bu toplantılara katılmak üzere ABD'ye gidecek. Buradan gelecek muhtemel mesajlar piyasaların yakın takibinde olacak.

TEDBİRLER DEVREYE ALINIYOR

Öte yandan enflasyonla etkin mücadele amacıyla yüksek seyreden faiz ortamında, kamu bütçesinin de en az hasar görmesi için önemli tedbirler öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle vergi kaçakçılığı konusunda;

-Kira geliri elde eden ancak bunu beyan etmeyen yaklaşık 900 bin ev sahibi yakın takibe alındı.

-Yüzde 8, 10, 18 KDV oranı olan ürünlerin satışını, yüzde 1 KDV ile gerçekleştirenler tespit ediliyor.

-Kredi kartı POS cihazının bozuk olduğunu ileri sürerek, IBAN ile para tahsil edenler de belirleniyor.

Böylece Hazine’nin önümüzdeki bir yıllık süreçte vergi gelirlerinin %5-10 arası artırılması, bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacının da daha rahat finanse edilmesi hedefleniyor. Öte yandan kamuda tasarruf tedbirlerinin de birçok alanda devreye girmesi bekleniyor.