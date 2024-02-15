Dolardan yeni rekor! Kur 31 TL sınırına yaklaştı

Dolarda son dakika! Gece yarısı işlemlerinde 30,98 ile yeni rekorunu gören dolar, 15 Şubat sabah işlemlerine 30,76 seviyelerinden başlıyor. ABD ekonomisinde arzu edilen soğumanın gerçekleşmemesi ve enflasyonist göstergelerin canlılığını koruması, küresel anlamda doları güçlü tutuyor. Analistler, “Dolar/TL tarafında yukarı eğilim sınırlı devam etse de artık 31,00 seviyelerine doğru yakınlaşma isteğinin arttığı görülüyor. Özellikle Döviz Dönüşümlü KKM hesapları ve TCMB’nin rezervlerinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD ekonomisinden gelen kuvvetli veriler, doların dünyada değer kazandığı bir süreci de beraberinde getiriyor. Son açıklanan TÜFE verisinin ardından gözlerin çevrildiği dolar endeksi dünkü işlemlerde 105,00 seviyesine oldukça yaklaştı. Bu noktalar aynı zamanda son 3 ayın da en yüksek seviyelerine işaret etti. Dolar endeksinde bugünü işlemler ise 104,65’in üzerinde başlıyor. ABD 2 Yıllık Tahvil faizlerinde de 4,66’dan 4,56’ya doğru sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor.

15 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak Ocak Ayı ABD Perakende Satışlar Verisi ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları doların seyri açısında daha net sinyaller üretecek. Beklentilerden sapan veriler, piyasa fiyatlamaları üzerinde volatilitenin artmasını da beraberinde getirebilir.

15 Şubat dolar fiyatları yeni güne 30,76’nın üzerinde başlıyor. Gece yarısı sığ işlemlerde fiyatların 30,98 seviyesini test ettiği ancak tekrar geri çekildiği görüldü. Euro ise yeni güne, 3,10 seviyelerine yakın başlangıç yapıyor.

Bugün içeride açıklanacak haftalık para piyasası verileri; Döviz Dönüşümlü KKM ve TCMB’nin döviz rezervlerinin son durumu hakkında önemli ipuçları verecek. Veriler dikkatle takip edilecek.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, son açıklanan ABD TÜFE verisinin, ülkede dezenflasyonist sürecin yavaşladığı yönünde sinyaller ürettiğini belirterek, “Enflasyon göstergelerinde bu katılık, ABD ekonomisinde soğumanın arzu edilen seviyelerde gerçekleşmediğini teyit etti. Dolayısıyla bu veri sonrasında mart ayına dair faiz indirimi beklentisi tamamen ortadan kalktı. Mayıs ayı indirim beklentisi yüzde 50’nin altına geriledi. Ağırlıklı beklentiler hazirandan temmuza doğru kaymaya başladı. Bu sebeple küresel risk iştahında gerileme ve dolar talebinde artış gözlemleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

VERİ BAĞIMLI SÜREÇ YAŞANIYOR

Hafta başında 1,08 seviyesinin üzerini gören Euro/dolar paritesi de 1,07 sınırına kadar gerilemişti. Euro tarafında bir miktar tepki ile birlikte parite 1,0725 seviyelerinden güne başlıyor. Analistler, dolar endeksinde 200 günlük ortalamanın 104,00 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, “Bu seviye üzerinde kalıcılık, dolarda güçlü görünümün de devamının işaretlerini verebilir” uyarısında bulunuyor. Dolarda bütün hareketlerin kısa vadeli göstergelere göre şekillendiği aktaran analistler, açılanacak verilerin bu anlamda önem taşıdığını vurguluyor.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Öte yandan FED üyelerinden gelen mesajlar da takip ediliyor. Son olarak Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee; ABD’de enflasyonun birkaç ay daha yüksek seyredebileceğini ancak bunun genel çerçeveyi değiştirmeyeceğini savundu. Goolsbee, “Şu anda uygulanan para politikasının yeterli sıkılık düzeyinde bulunduğunu düşünüyorum. Enflasyonda inişler ve çıkışlar olabilir. Buda rağmen ilk faiz indirimi için yıllık enflasyonun yüzde 2 seviyesini gerilemesi fikri çok doğru değil” ifadelerini kullandı.