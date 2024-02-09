Dövizde sınırlı yükseliş sürüyor! Yüzde 51’lik mevduat faizi doları frenleyecek mi? 

Dolarda son dakika… 9 Şubat dolar fiyatı 30,67 seviyelerinden, sınırlı yükseliş eğilimiyle güne başladı. Euro da ise ilk işlemler 33,08’in üzerinde gerçekleşiyor. Dövizin seyri için önemli olan TL mevduat faizlerinde 2 hafta aranın ardından tekrar yüzde 50’nin üzeri görüldü. Analistler; 2 Şubat haftasında KKM ve döviz mevduatlarında yaşanan gerilemeye dikkat çekerek, yüksek TL mevduat faizlerinin bu alanlara uygulandığını belirtiyor. Dövizdeki bu çözülme eğiliminin, TL’deki değer kaybını da sınırladığını belirten analistler, “FED’e dair faiz indirim beklentilerinin uzaması dolardaki stresi canlı tutuyor” görüşünü dile getiriyor.

Türkiye Gazetesi Özel- Piyasalar, TCMB tarafından açıklanan ilk enflasyon raporunun ardından kurlardaki hareketliliğe odaklandı. 9 Şubat işlemlerinde dolar/TL tarafında sınırlı-yukarı eğilim devam ediyor. Dünkü işlemlerde 30,60’ın hemen üzerinden kapanış gerçekleştiren dolar, yeni güne 30,67’den başlangıç yaptı. Euro’da ise ilk işlemler 33,08 seviyelerinden geçiyor. Döviz kurlarının seyri açısından TL faiz oranları da önem taşıyor. TCMB tarafından açıklanan 2 Şubat verilerine göre, mevduat faizlerinde iki hafta aranın ardından yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkıldı.

FAİZ ORANLARINA DİKKAT

Buna göre 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama mevduat faizi yüzde 50,99 ve 6 aya kadar olanlarda yüzde 51,08 şeklinde gerçekleşti. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu faiz oranlarının Döviz Dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçenlere uygulandığı, TL’de bulunanların ise yüzde 42,50-47,50 arasında değişen oranlarla mevduatlarını bağlayabildiği belirtiliyor.

KKM VE DTH’LARDA GERİLEME

Son açıklanan rakamlara göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarından geçen hafta 76 milyar liralık bir çıkış gerçekleşmişti. Söz konusu haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da (DTH) yaklaşık 2 milyar dolar geriledi. Dövizdeki bu çözülme eğiliminin, TL’deki değer kaybını da sınırladığını belirten analistler, “FED’e dair faiz indirim beklentilerinin uzaması dolardaki stresi canlı tutuyor” görüşünü dile getiriyor. Analistler; FED’in faiz indirimi için artık yılın ikinci yarısının konuşulduğunu, hatta bazı bölge başkanlarının yılın son çeyreğini işaret ettiğini, bu sebeple dolar fiyatlarının yukarı eğilim isteğinde olduğunu belirtiyor.

TCMB FARKLI AKSİYONLAR ALABİLİR

Öte yandan dolar/TL fiyatlamaları açısından TCMB’nin bundan sonraki süreçte yol haritası da önemli olacak. Piyasa, buna dair bazı sinyalleri yılın ilk enflasyon toplantısında aldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; Merkez Bankasının yüzde 36’lık yıllık enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etmemesini doğru bulduğunu ifade ederek, “TCMB’den böyle bir hamle gelseydi piyasanın da beklentilerinde bozulma ve güvende bir azalma söz konusu olabilirdi. Baktığımız zaman ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70 geldi. Geriye kalan aylarda ortalama yüzde 2,66 oranını tutturmamız gerekecek. Böylece yüzde 36’ya ulaşabileceğiz. Bu hedefe ulaşmak için TCMB’den farklı aksiyonlar görebiliriz” görüşünü dile getirdi.

EK FAİZ ARTIŞI GELMEYEBİLİR, AMA…

2024’te ek faiz artışlarının gelmeyeceğini ancak sıkılaşma hamlelerin devam edeceğini aktaran Eryılmaz, “Yüzde 45’lik faiz bence yeterli seviyelerde. Piyasadaki likidite fazlası çekilerek TL mevduat faizlerinde bir miktar yükselişin sağlanacağını görebiliriz. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da bunu demeye çalıştı. Yüzde 36’lık hedefi değiştirmektense, ona ulaşmak için politikayı da ona göre şekillendireceklerini anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YABANCILAR NASIL BAKIYOR?

TCMB’nin ilk enflasyon raporu, yabancı bankaların da radarındaydı. HSBC tarafından, toplantının ardından yayımlanan raporda; TCMB’nin 2024 boyunca politika faizini sabit tutma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Fiyatlama davranışlarında bir bozulma eğilimi halinde ise TCMB’nin para politikasında “daha çok sıkılaşma” hamlesini gündemine alabileceği ifade edildi.