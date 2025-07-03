Dünya borsaları İstanbul’da buluşuyor! Genel kurula ev sahipliği yapacak 

Borsa İstanbul, 21-23 Ekim tarihlerinde 64. Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges -WFE) Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısına ev sahipliği yapacak.

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey katılımcıyı ağırlayan genel kurul toplantısına ek olarak WFE Çalışma Komitesi Toplantısı ve WFE Yönetim Kurulu Toplantıları, gerçekleştirilecek. Bu başarı, Borsa İstanbul’un son dönemde artan uluslararası itibarının ve aktif rolünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul’un uluslararası arenada borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi, yabancı borsalara ihracı, yabancı borsalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Türkiye sermaye piyasalarının yurt dışı paydaşlara tanıtılması gibi faaliyetleri bulunuyor. Bu kapsamda Nasdaq altyapısına sahip yurt dışındaki çeşitli borsalara teknoloji desteği sağlanıyor.

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Abu Dabi Borsası ile yapılan teknoloji satış anlaşması kapsamında ise sistem yenileme sürecinde test, veri transferi, entegrasyon, emir iletim ve işlem erişimi konularında yazılım desteği sağlanıyor. Borsa İstanbul, Türkiye sermaye piyasalarını yurt dışı paydaşlara tanıtmak amacıyla da Toronto, New York, Şikago, Londra, Singapur ve Kuala Lumpur gibi önemli finans merkezlerinde yatırımcı buluşmaları düzenliyor. Ayrıca İslami finans araçlarına yönelik iş birlikleri sürerken; altın, kira sertifikası ve katılım finans ürünlerine ilişkin çeşitli çalışmalar da devam ediyor.