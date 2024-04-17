Düşüş sürecek mi? Bitcoin’de 53 bin dolar korkusu

Bitcoin’de son dakika! Geçen hafta para çıkışı yaşanan ve ciddi düşüş sergileyen BTC’de, 17 Nisan’da 64-65 bin dolara yakın seyir sürüyor. Ortadoğu riski ve güçlü dolar faktörüne dikkat çeken Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü; düşüşlerin devam etmesi halinde 60 bin 500 ve 58 bin dolar desteklerinin söz konusu olabileceği, bu seviyelerin de kırılması halinde 53 bin dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kripto para piyasalarında son günlerde sert hareketler ve ciddi düşüşler yaşanıyor. İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından riskli varlıklardan kaçış eğilimi ve FED’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına dair sinyallerle birlikte doların güçlenmesi; Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok kripto parada satış baskısını artırdı.

8 Nisan’da 72 bin 750 doları gören Bitcoin, dünkü işlemlerinde 61 bin 650 dolara kadar geriledi. Bugünkü işlemlerde ise 64-65 bin dolara yakın denge arayışı öne çıkıyor. BTC’de mart sonrası dönemde birkaç defa denenen ama korunan 60 bin 500 dolar desteğine yakınlık dikkat çekerken, analistler bu seviyenin korunması gerektiğine vurgu yapıyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA BTC NE OLUR?

ABD’de son açılanan mart ayı TÜFE rakamının yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklenti üzerinde artmasının ardından, UBS tarafından yapılan bir değerlendirmede; yapışkan enflasyon görünümünün devam etmesi halinde, FED’in önümüzdeki yıl bir tur daha faiz artışı yapabileceği ve fonlama oranlarının yüzde 6,50’ye ulaşabileceği ileri sürüldü.

ABD verilerinde beklenti üzeri gerçekleşmeler ve ardından yatırım bankalarından gelen bu tarz raporlar, riskli varlık grubu olan kripto paralarda satışları tetikledi.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü, “FED Başkanı defalarca, faizlerde tepe noktayı gördüklerini söyledi. Hal böyle iken yeni bir faiz artışı beklemek çok doğru değil. Şayet FED faiz artışına dönerse de biz Bitcoin’de 76-78 bin dolarları değil, 56-58 bin dolarları konuşuruz. Öte yandan Jeopolitik gerginlikler de varken, yatırımcıların piyasalardan biraz uzak kalmalarında ve beklemelerinde fayda var. İran-İsrail konusu kripto paralar için kötü bir sürpriz oldu” değerlendirmesinde bulundu.

BTC 2024 YORUM VE HEDEF

Geçen hafta BTC’den 110 milyon dolar para çıkışının yaşandığını belirten Beste Naz Süllü, “İsrail-İran arasında yaşananlar artık fiziki bir temasa dönüşmüş durumda. Bu konunun nasıl devam edeceği bilinmiyor. Bitcoin tarafında 14 Mart’tan itibaren gerçekleşen işlemlerde üçlü tepe görünümü mevcut. 60 bin 500 dolar desteği aşağı kırılırsa, 58 bin dolara doğru gerileme ilk etapta yaşanabilir. Ortadoğu’da gerilim artarsa da 53 bin dolara kadar geri çekilme riski olabilir” uyarısında bulundu.