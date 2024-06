Milyonlarca emekli için geri sayım başladı! Son 3 gün... SGK Uzmanı yeni maaşları tek tek hesapladı işte zam tablosu

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına zammın belli olmasına son 3 gün kaldı. SGK Uzmanı tablo üzerinden maaşları tek tek hesapladı. İşte Temmuz ayı zam tablosu...

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49. 25'lik zammın ardından gözler Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını, refah payının yansıtılıp yansıtılmayacağını merak ediyor. SGK Uzmanı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarını tek tek hesapladı.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 23 CEPTE

TÜİK tarafından 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22,72'lik zammı şimdiden garantiledi. Maaşlara yapılacak zam oranının netleşmesi için Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE rakamlarıyla ortalama yüzde 25-26 bandında bir zam yapılması bekleniyor.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekliler, Ocak 2023'te refah payı yüzde 14.41, Temmuz 2023'te yüzde 5.23, Ocak 2024'te yüzde 7.25 oranında refah payı almıştı. Her yıl verilen refah payının bu yıl da verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" demişti.

EN AZ YÜZDE 4.5-5 REFAH PAYI BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, Bakan Işıkhan refah payı yok dese de vatandaşın böyle bir beklenti içinde olduğunu söyledi. Sözcü TV'ye konuşan Sevinç, "Ben bu yıl yüzde 4.5-5 arasında refah payı bekliyordum. Emekli aylıklarında ortalama 600-700 TL artış demek" dedi.

TABLO TABLO ZAMLI MAAŞLAR

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, refah payı dahil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarını hesapladı. İşte o tablo:

MEVCUT 5 AYLIK TÜFE 6 AYLIK TÜFE (TAHMİNİ) Refah payı dahil (%30) SSK-BAĞKUR EMEKLİSİ 8.000 TL 8.920 TL 10.030 10.400 SSK-BAĞKUR EMEKLİSİ 10.000 TL 12.700 TL 12.540 TL 13.000 TL EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ 14.740 TL 17.304 TL 17.690 TL 19.162 TL MEMUR MAAŞI (BEKAR) 30.372 TL 35.656 TL 36.452 TL

MAAŞ TABLOSU NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcutta 8 bin TL alan SSK -Bağkur emeklisine temmuzda tahmini 10.030 TL alacak. Yüzde 5'lerde bir refah payı olsaydı maaşı 10 bin 400 TL olacaktı. Kök aylığı 10 bin TL olanların maaşı temmuzda tahmini 12 bin 540 TL'ye yükselecek.

En düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin 690 TL'yi bulabilir. Emekliler arası zam oranı eşitlenmezse en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin TL'ye düşebilir.