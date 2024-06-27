Temmuzda refah payı yok, enflasyon farkı var! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Refah payı yok, enflasyon farkı var" açıklamasıyla memur ve emekliye ek zam yapılmayacağının mesajı verildi. 6 aylık enflasyona göre memura yüzde 20,35 civarında, emekliye ise yüzde 25,81 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirten Bakan Işıkhan, emekli ve memura da refah payı olmayacağını söyledi. Böylece milyonların ek zam hayali suya düştü.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusuna, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." diye cevap verdi.

"Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" diye sorulan Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VE MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından milyonların zam hesabı değişti. Emekli ve memur 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Enflasyon tahminlerine göre memura yüzde 20,35, emekliye ise yüzde 25,81 oranında zam gelmesi bekleniyor.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Peki zam sonrası maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşları...

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye,

Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye,

SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.

MEMUR MAAŞLARI