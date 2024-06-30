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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevine başladı! Yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Giovanni van Bronckhorst görevine başladı! Yeni sezon hazırlıkları başlıyor
Beşiktaş, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Giovanni van Bronckhorst, görevine başladı. Van Bronckhorst için tesiste görevli personelinin de katıldığı tanışma yemeği düzenlendiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı yaptığı belirtildi.

TANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Van Bronckhorst için tesiste görevli personelinin de katıldığı tanışma yemeği düzenlendiği aktarıldı.Yemekte Hollandalı teknik adam ile yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yanı sıra Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına açık gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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