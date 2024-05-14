Emeklilere tarifsiz sevinç yaşatacak hamle! Teklif TBMM'ye mi gelecek?

Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelirlerinde yapılacak artışı merakla beklerken hükümet kamuda tasarruf tedbirlerini açıkladı. 8 maddeli tasarruf paketini TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında yorumlayan Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek emeklilere tarifsiz sevinç yaşatacak hamleyi açıkladı.

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek TGRT Haber'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketini değerlendirdi.

Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında konuşan Çiçek, aynı zamanda "emeklilere tarifsiz motivasyon olur" diyerek dikkat çeken bir öneride bulundu.

Çiçek şunları söyledi:

"Şatafattan en çok şikayet eden kişilerden biriyim. İhtişamlı binalar, araçlar vatandaşın gözünden kaçmıyor. Devletin kaynakları vatandaşa aktarılmalı.

Damlaya damlaya göl olur. 3 yıl bu genelge uygulanacak derken yürürlüğe girmeden birçok valilik bakanlık araç kiralama işini zaten yapmış tamamlamış.

Bizim artık bu kadar harcama kalemine, ihtişama, şatafata gitmememiz lazım. Devlet çok kazanandan çok, az kazanandan az alacak. Hiç kazanmayandan hiç almayacak. Biz bugün hala servet vergisini dahi tartışmıyoruz. Brezilya, Fransa tartışıyor. Türkiye'de ranttan, KKM'den çok kolay para kazananlardan servet vergisi alınması lazım. Yoksa, personeliyle, servisiyle, kırtasiyesiyle olacak iş değil.

Milletvekili emekli sistemi dünyanın neresinde var? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Vatandaş için bu çok. 16 milyon emekli için çok. CHP lideri Özgür Özel bugün çıksın: "Milletvekili emekli sisteminin kaldırılması için teklif veriyorum" desin. İnanın 16 milyon emekli için tarifsiz bir motivasyon olur. Emekli mitingi yapmakla olacak bir iş değil. vekillik onur şeref görevidir. Vekillerin doktorluk, mühendislik, avukatlık v.s. hepsinin zaten bir işi var."