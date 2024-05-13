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Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına "dur" dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına &quot;dur&quot; dedi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilik ve yaşlılık aylığı alımında yapılan sahtekarlık gün yüzüne çıktı. Sivas'ta sahte engelli raporuyla emekli olan ve yaşlılık aylığı bağlananlar polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Emekli ve yaşlılık aylığı almak için dolandırıcılık yapanlar polis tarafından yakalandı. Sivas’ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nu tutuklandı.

SAHTE RAPORLA EMEKLİ VE YAŞLILIK AYLIĞI ALDILAR

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları soruşturması kapsamında, çok sayıda Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun organize bir şekilde sahte olarak düzenlendiği ortaya çıktı.

Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına "dur" dedi - 1. Resim

Soruşturma sonucunda, şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına "dur" dedi - 2. Resim

Sahte Engelli Raporu düzenleme iş ve işlemlerini organize ettiği tespit edilen 12 şüpheli eş zamanlı olarak yapılan operasyonla gözaltına alındı. Alınan 10 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına "dur" dedi - 3. Resim

12 İLDE 170 ŞÜPHELİ

Sahte Engelli Raporlar kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri; Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 ilde adli işlemleri devam ettiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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